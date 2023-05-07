Какой церковный праздник 7 мая: что запрещено делать и кто празднует день ангела

По церковному календарю 7 мая украинцы чтят память святого Саввы и с ним 70 воинов. В этот день нельзя есть мучные изделия, однако это благоприятный день для занятия посевной.
Какие еще запреты и традиции существуют, а также кто празднует день ангела - читайте в материале Styler ниже.
Савва жил в III веке во времена правления императора Аврелиана. Он был храбрым воином, которого впоследствии отметили чином воеводы-стратилата. Савва исповедовал христианство и часто помогал нуждающимся.
Однажды император узнал вероисповедание Саввы и решил заставить верующего отречься от веры. Тот отказался, за что его начали пытать, однако он оставался невредимым.
70 воинов, наблюдавших за действиями императора и так же веровавших во Христа, казнили. А самого святого Савву утопили в водоеме.
Стоит добавить, что сегодняшний день в народе называют Евсеевым, который стал мучеником, казненным за свою веру.
Святой Евсевий - это покровитель посевных работ. Именно ему молились крестьяне о хорошем урожае овса. Для того чтобы посевная хорошо уродила, наши предки готовили кашу, хлеб, суп, овсяное печенье и кисель - все, где есть овес.
Кроме того, было принято печь овсяные блины и раздавать им нуждающимся, чтобы всегда жить в благополучии.
7 мая свои именины отмечают Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.
Ранее мы делились календарем всех церковных праздников в мае 2023 года.
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