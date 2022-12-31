Какой церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

31 декабря верующие чтят память Модеста Иерусалимского. Этому святому молятся о здоровье сельскохозяйственных животных и хорошем приплоде. Также в ночь с 31 на 1 наступит Новый год.
В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.
Наши предки в этот день заботились о скотине, чтобы она была здоровой в следующем году. В этот день также покупали новый веник - считалось, что это хорошая примета. Новый год наши предки старались встречать в чистом теле, поэтому тщательно вымывали тело или парились в бане. Также всегда считалось, что нужно завершить все дела перед Новым годом. Также нужно помириться со всеми близкими и желательно отдать все долги.
Также наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу. Для этого нужно было лечь на место, где хлеб молотили, и слушать: если под человеком что-то застукает, значит, его ждет смерть, а если зазвенит – свадьба или хорошее.
Именины празднуют 31 декабря : Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Виктория.
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