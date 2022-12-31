Какой церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

31 декабря верующие чтят память Модеста Иерусалимского. Этому святому молятся о здоровье сельскохозяйственных животных и хорошем приплоде. Также в ночь с 31 на 1 наступит Новый год.

В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.

Традиции этого дня

Наши предки в этот день заботились о скотине, чтобы она была здоровой в следующем году. В этот день также покупали новый веник - считалось, что это хорошая примета. Новый год наши предки старались встречать в чистом теле, поэтому тщательно вымывали тело или парились в бане. Также всегда считалось, что нужно завершить все дела перед Новым годом. Также нужно помириться со всеми близкими и желательно отдать все долги.

Также наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу. Для этого нужно было лечь на место, где хлеб молотили, и слушать: если под человеком что-то застукает, значит, его ждет смерть, а если зазвенит – свадьба или хорошее.

Главные приметы этого дня

Снег падает большими хлопьями — к потеплению.

Очень сильный мороз — метелей и снегопадов не будет.

Если ворон кричит двумя разными голосами — погода скоро переменится.

Западный или юго-западный ветер — к оттепели.

В поле нет или очень мало снега — год будет неурожайным.

Разбилась посуда — к ссоре.

До полуночи убрать блюда с праздничного стола и оставить его пустым — к бедности.

Что нельзя делать 31 декабря

31 декабря не оставляйте на видном месте ножи, чтобы бесы не изрезали семейное счастье.

Не оставляйте в открытой посуде молоко, иначе внутрь попадут злые духи.

Хозяйкам 31 декабря запрещалось зашивать одежду, чтобы весь следующий год не заниматься исправлением ошибок.

Женщинам нельзя было стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь на себя беду и проблемы со здоровьем.

Нельзя быть с долгами, постарайтесь их отдать.

У кого сегодня день ангела

Именины празднуют 31 декабря : Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Виктория.