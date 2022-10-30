Какой церковный праздник 30 октября: что нельзя делать, у кого день ангела

В материале Styler читайте обо всех традициях и запретах этого праздника, а также, кто празднует день ангела,

Осий жил и проповедовал в Израильском царстве в IX веке до нашей эры, во времена правления Иеровоама II. В те года среди евреев было распространено идолопоклонничество, с которым Осия и боролся, наставляя их на путь праведный и христианское служение.

Ведя проповеди и обращая многих евреев в христианскую веру, он не смог наладить мир в своей семье. Его жена была распутна. В один из дней она решила оставить мужа и покинула дом. Это еще больше побудило Осию к донесению до евреев необходимости обращения в истинную веру и покаяния.

В этот день простые люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от телег на зиму, они начинали осматривать их и при надобности чинили.

Главные приметы этого дня

Серое небо - сулит дожди.

Яркая луна сулит теплую и солнечную погоду, а бледная – дождь.

Если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.

Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя мыться в бане и купаться в бочке.

Не стоит брать и давать деньги в долг.

Не стоит переутомляться.

Нельзя ругаться с близкими, сквернословить и сплетничать.

30 октября именины отмечают владельцы таких имен: Леонтий, Кузьма, Иосиф, Демьян, Антон, Андрей и Александр.