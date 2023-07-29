Какой церковный праздник 29 июля: что сегодня нельзя делать и как правильно помолиться
29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена и его 10 учеников.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
История праздника
Священномученик Афиноген и десять его учеников пострадали во время преследования христиан в Севастии. Правитель Филомарх, поклонявшийся языческим богам, узнал, что христианство распространяется благодаря проповедям епископа Афиногена. Он приказал своим воинам разыскать старца и привести в суд.
Слуги Филомарха нашли десять учеников Афиногена в монастыре, а самого епископа не поймали. Правитель велел заковать их в цепи и бросить в тюрьму. Когда Афиноген об этом узнал, сам пришел в Севастию, где его схватили.
На суде христиане не отреклись от Иисуса в пользу языческих идолов. Слуги Филомарха замучили Афиногена и его учеников, а затем обезглавили.
По народному календарю 29 июля называется Финогеев день, Финогеевые зажинки. Именно сегодня начиналась жатва.
Приметы праздника
- желтые облака на закате - ждите дождь на следующий день
- если 29 июля идет дождь, то он предвестник неурожая
- если роса до полудня не испарилась, значит будет сильная жара
- если стоит сильный туман, то осенью будет много грибов
- поют птички - будет поздняя осень
- если у моркови ботва легла на землю, скоро будет ливень
Что сегодня нельзя делать
- ссориться, кричать и проклинать
- злоупотреблять вредной пищей, спиртным и подвергаться вредным привычкам
- заниматься тяжелым физическим трудом
- ходить в лес, чтобы не навлечь на себя беду
- рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом
- стричь волосы, иначе они отрастут нездоровыми и "непослушными"
День ангела сегодня празднуют: Юлия, Яков, Валентина, Петр, Федор, Павел, Алевтина и Иоанн.
Главная молитва дня
Поскольку сегодня традиционно начиналась жатва, то стоит поблагодарить Бога за урожай и будущей достаток.
"Господи святой, Отче всемогущий, предвечный Боже, от которого произошел всякий дар и всякое добро! Спасибо тебе за твои благодеяния, которые много изливал ты на меня, грешного и недостойного (грешную и недостойную), но сердечно молюсь тебе: так как теперь милостиво выслушал мои молитвы и проявил на мне свою доброту, так и навсегда исполняй добрые просьбы мои и проявляй на мне богатую милость твою. Ибо ты щедр и человеколюбивый Бог, и тебе славу возсылаю, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь
Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные украинцы будут отмечать в августе 2023 года.