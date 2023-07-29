Какой церковный праздник 29 июля: что сегодня нельзя делать и как правильно помолиться

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Священномученик Афиноген и десять его учеников пострадали во время преследования христиан в Севастии. Правитель Филомарх, поклонявшийся языческим богам, узнал, что христианство распространяется благодаря проповедям епископа Афиногена. Он приказал своим воинам разыскать старца и привести в суд.

Слуги Филомарха нашли десять учеников Афиногена в монастыре, а самого епископа не поймали. Правитель велел заковать их в цепи и бросить в тюрьму. Когда Афиноген об этом узнал, сам пришел в Севастию, где его схватили.

На суде христиане не отреклись от Иисуса в пользу языческих идолов. Слуги Филомарха замучили Афиногена и его учеников, а затем обезглавили.

По народному календарю 29 июля называется Финогеев день, Финогеевые зажинки. Именно сегодня начиналась жатва.

Приметы праздника

желтые облака на закате - ждите дождь на следующий день

если 29 июля идет дождь, то он предвестник неурожая

если роса до полудня не испарилась, значит будет сильная жара

если стоит сильный туман, то осенью будет много грибов

поют птички - будет поздняя осень

если у моркови ботва легла на землю, скоро будет ливень

Что сегодня нельзя делать

ссориться, кричать и проклинать

злоупотреблять вредной пищей, спиртным и подвергаться вредным привычкам

заниматься тяжелым физическим трудом

ходить в лес, чтобы не навлечь на себя беду

рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом

стричь волосы, иначе они отрастут нездоровыми и "непослушными"

День ангела сегодня празднуют: Юлия, Яков, Валентина, Петр, Федор, Павел, Алевтина и Иоанн.

Главная молитва дня

Поскольку сегодня традиционно начиналась жатва, то стоит поблагодарить Бога за урожай и будущей достаток.

"Господи святой, Отче всемогущий, предвечный Боже, от которого произошел всякий дар и всякое добро! Спасибо тебе за твои благодеяния, которые много изливал ты на меня, грешного и недостойного (грешную и недостойную), но сердечно молюсь тебе: так как теперь милостиво выслушал мои молитвы и проявил на мне свою доброту, так и навсегда исполняй добрые просьбы мои и проявляй на мне богатую милость твою. Ибо ты щедр и человеколюбивый Бог, и тебе славу возсылаю, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь