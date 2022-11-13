Какой церковный праздник 13 ноября: что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler . Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.

Двое святых жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. По легенде, святые совершили чудо: однажды во время выпекания просфор у мужчин вспыхнула печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми.

13 ноября беспокоились о домашней птице. Утепляли курятники или строили специальные сарайчики, куда куры смогут укрыться в случае непогоды и холодов. Хозяева отбирали для забоя слабую птицу. Из куриного мяса варили бульон, готовили котлеты и курятники (пироги с мясом).

Главные приметы этого дня

сильный ветер сегодня - в ближайшие дни тепла ждать не стоит;

пошел мокрый снег - зима будет долгой и морозной;

потерять пуговицу 13 ноября - вас кто-то сглазил;

съесть блюдо из курицы в этот день - быть счастливым весь год.

Что нельзя делать в этот день

Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему врагу легче всего вам сглазить.

Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко сглаз причинить.

Кто празднует сегодня именины

Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.