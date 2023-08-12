Церковный праздник 12 августа: как помолиться и за какие работы сегодня нельзя браться

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Иоанн Воин - христианский святой мученик, живший в IV веке. Один из немногих ранних святых, которому приписывается славянское происхождение. Святой Иоанн служил в императорском войске Юлиана Отступника. Воину приказали преследовать и убивать христиан, но он не послушался и встал на сторону верующих - освобождал тех, кого поймали, а других предупреждал об опасности.

Также он помогал бедным, посещал больных, утешал скорбящих. Юлиан Отступник узнал о добрых делах Иоанна и заключил его в тюрьму. Там святой и умер мученической смертью.

Место захоронения святого Иоанна было забыто. Но однажды он явился одной благочестивой женщине и указал на место своего упокоения. Обнаруженные мощи перенесли в церковь апостола Иоанна Богослова в Константинополе.

Приметы на 12 августа

если звезды сильно мерцают перед рассветом - будут обильные осадки

теплая и сухая погода - значит будет много грибов в этом году

спелый овес второй раз зазеленел - значит осень будет пасмурной

если погода ветреная и дождливая, то осадки будут идти еще долго

когда много рябины созрело - значит осень будет ранней и дождливой, а зима - холодной

если кошка тщательно поется - ждите хорошей погоды

если кошка заснула посреди комнаты - значит будет ясная погода

Что нельзя делать

переедать, потому что будут проблемы с финансами

рассказывать плохие сны до заката

отказывать бездомным и беспомощным

лениться и даже долго отдыхать: сегодня нужно много работать, чтобы в другие дни быть здоровым и полным сил

рвать, топтать и портить лопухи

стричь ногти и делать маникюр, потому что можно лишиться здоровья

Главная молитва дня

"О, преславный угоднику Христовый Иоанн воин, храбр в битвах, врагов прогонщик и обиженных покровитель, всех православных христиан великий защитник и угодник Христа!

Помяни нас, грешных и недостойных рабов, в бедах, и скорбях, и печалях, и во всяких злых напастях, и от всякого злого обидчика защити нас, ибо дана тебе благодать от Бога молиться о нас. Будь нашим сильным поборником на всех видимых и невидимых врагов наших, чтобы твоей помощью и крепким покровительством были постыжены все те, кто делают нам зло.

О великий поборник, Иоанн воин, не забудь нас, грешных, молящихся тебе и просим твоей помощи и неисчерпаемой милости, и сподоби нас, грешных и недостойных рабов, получить от Бога невыразимые блага, которые приготовлены любящим Его, ибо Ему принадлежит всякая честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.