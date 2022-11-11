Какой церковный праздник 11 ноября: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

Святая Анастасия родилась в знатной семье, а когда ей исполнилось 3 года, стала сиротой.

Ее забрали на воспитание в женскую христианскую общину, расположенную недалеко от Рима. Наставницей девочки стала Софья. Когда Анастасии исполнился 21 год, ее вызвал к себе градоначальник Пров, которому она сообщила, что верует в Иисуса Христа и отказывается поклоняться языческим богам.

За это девушку выставили обнаженной перед жителями города. Анастасия перед народом начала обличать Прова в грехах, за что была замучена, а потом и обезглавлена.

Издавна наши предки молились святым за здоровье скота - считалось, что Анастасия и Авраамий защищают овец от болезней. Люди читали молитвы и за свою семью, просили удачи и благополучия. Также хозяйки пекли пироги из свежей муки и делали козий сыр, которым угощали родственников и соседей.

Главные приметы этого дня

Если идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.

Облака по небу низко двигаются – к похолоданию.

Если ночью иней, то днем ​​снега не будет.

Голуби воркуют – значит, погода будет хорошая.

Если хозяин стада отблагодарит пастуха, то круглый год его овцы будут целыми и невредимыми.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться, кричать и обижать кого-то

Нельзя тяжело работать

Нельзя следовать вредным привычкам и есть жирную пищу

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета

Нельзя оставлять ребенка одного дома

Кто празднует именины сегодня

Сегодня, день ангела отмечают Авраамий, Анастасия, Анна, Астерий, Афанасий, Герман, Кирилл, Клавдий, Мария, Мелитина, Мина, Миней, Неон, Тимофей, Феодосий, Феонилла.