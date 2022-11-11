Какой церковный праздник 11 ноября: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами

11 ноября православная церковь чтит память святой Анастасии Римской и Авраамия Ростовского.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с днем ангела.
Святая Анастасия родилась в знатной семье, а когда ей исполнилось 3 года, стала сиротой.
Ее забрали на воспитание в женскую христианскую общину, расположенную недалеко от Рима. Наставницей девочки стала Софья. Когда Анастасии исполнился 21 год, ее вызвал к себе градоначальник Пров, которому она сообщила, что верует в Иисуса Христа и отказывается поклоняться языческим богам.
За это девушку выставили обнаженной перед жителями города. Анастасия перед народом начала обличать Прова в грехах, за что была замучена, а потом и обезглавлена.
Издавна наши предки молились святым за здоровье скота - считалось, что Анастасия и Авраамий защищают овец от болезней. Люди читали молитвы и за свою семью, просили удачи и благополучия. Также хозяйки пекли пироги из свежей муки и делали козий сыр, которым угощали родственников и соседей.
Сегодня, день ангела отмечают Авраамий, Анастасия, Анна, Астерий, Афанасий, Герман, Кирилл, Клавдий, Мария, Мелитина, Мина, Миней, Неон, Тимофей, Феодосий, Феонилла.
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