Какой праздник отмечает церковь 8 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
8 февраля в православной церкви чтится память Федора Студита.
В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
В народе 8 февраля почитался Федор Студит, которого также называли Федор-поминальник. В молитвах к святому обращались о защите от пожаров, от нападения диких зверей, а также просили исцеления от болей в груди и желудке. Люди верили, что в этот день умершие тоскуют по своим родным и ходят по земле. Также этот день называли гороховым, потому что по гороху пытались определить, какая будет погода.
Есть мнение, что в этот день покойные родственники посещают дом, в котором они жили. Именно поэтому 8 февраля – прекрасный день для похода в церковь, где можно помолиться за умерших близких.
Важные приметы этого дня
- Федор Студит землю студит;
- каким выдался этот день, такой будет наступающая весна;
- если сухие горошины звонко катаются по блюду – к морозам и неурожаю;
- если же горох катается бесшумно – к снегопаду и хорошему году;
- тем, кто родился в этот день, полагалось есть гороховую кашу, чтобы она дала им сил на весь год.
Что нельзя делать в эту дату
- В этот день нельзя грешить. Дело в том, что плохое дело сегодня будут считать за три. Считается, что не надо давать обещание, которое вы не выполните
- Не рекомендуется подметание или мытье пола, так как можно "вымести" удачу и здоровье.
8 февраля именины празднуют Ксенофонт, Мария, Аркадий, Петр, Симеон, Иван и Давид.
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