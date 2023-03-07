Какой праздник отмечает церковь 7 марта: почему этот день опасен, а у кого день ангела
7 марта православные христиане отмечают день Маврикия, посвященный памяти святого Маврикия и его 70 воинов - мучеников Апамейских. В народе этот день называется Маврикиев день.
В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Традиции этого дня
Святой Маврикий жил в III–IV веках в сирийском городе Апамее. Он был военачальником и тайно исповедовал христианство. Когда в городе начались гонения на последователей новой веры, Маврикия вместе с сыном привели на суд. Они оба отказались отречься от веры и вернуться в язычество, за что их приговорили к пыткам.
Разделить судьбу своего командира решили его 70 воинов. Всех их подвергли жесткому наказанию: избивали воловьими жилами, бросали в костер, строгали железными зубьями. Сыну Маврикия публично отрубили голову на глазах у отца. Затем их привязали на болоте, где раздетых и обмазанных медом мужчин в течение 10 дней жалили комары и оводы. Стойко перенеся все мучения они скончались и были с почестями похоронены. Частицы мощей впоследствии были перенесены на Кипр.
На Маврикия традиционно готовили черную уху - рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Желательно запомнить сон, приснившийся на 7 марта. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.
Главные приметы этого дня
- На Маврикия солнышко припекает - год будет теплый.
- Ласточки и грачи прилетели - настоящее тепло принесли.
- Голуби громко воркуют - к резкому потеплению.
- Сажать капусту 7 марта - к хорошему урожаю.
- 7 марта сухо - осень выдастся погожая.
- Кучевые облака высоко, затянули небо и не плывут- ближайшие дни выдадутся погожими.
- На Маврикия метель или вьюга - весна затянется.
Что нельзя делать в этот день
- Самый главный запрет в Маврикиев день - это гадание на любовь и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто ослушается, обречет родных и близких на болезни и страдания.
- Нельзя Маврикия запрещалось заниматься домашними делами.
- Ни в коем случае нельзя убирать и мыть полы.
Именины сегодня у Феодора, Филиппа и Афанасия.
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