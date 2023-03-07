Какой праздник отмечает церковь 7 марта: почему этот день опасен, а у кого день ангела

7 марта православные христиане отмечают день Маврикия, посвященный памяти святого Маврикия и его 70 воинов - мучеников Апамейских. В народе этот день называется Маврикиев день.

В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этого дня

Святой Маврикий жил в III–IV веках в сирийском городе Апамее. Он был военачальником и тайно исповедовал христианство. Когда в городе начались гонения на последователей новой веры, Маврикия вместе с сыном привели на суд. Они оба отказались отречься от веры и вернуться в язычество, за что их приговорили к пыткам.

Разделить судьбу своего командира решили его 70 воинов. Всех их подвергли жесткому наказанию: избивали воловьими жилами, бросали в костер, строгали железными зубьями. Сыну Маврикия публично отрубили голову на глазах у отца. Затем их привязали на болоте, где раздетых и обмазанных медом мужчин в течение 10 дней жалили комары и оводы. Стойко перенеся все мучения они скончались и были с почестями похоронены. Частицы мощей впоследствии были перенесены на Кипр.

На Маврикия традиционно готовили черную уху - рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Желательно запомнить сон, приснившийся на 7 марта. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.

Главные приметы этого дня

На Маврикия солнышко припекает - год будет теплый.

Ласточки и грачи прилетели - настоящее тепло принесли.

Голуби громко воркуют - к резкому потеплению.

Сажать капусту 7 марта - к хорошему урожаю.

7 марта сухо - осень выдастся погожая.

Кучевые облака высоко, затянули небо и не плывут- ближайшие дни выдадутся погожими.

На Маврикия метель или вьюга - весна затянется.

Что нельзя делать в этот день

Самый главный запрет в Маврикиев день - это гадание на любовь и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто ослушается, обречет родных и близких на болезни и страдания.

Нельзя Маврикия запрещалось заниматься домашними делами.

Ни в коем случае нельзя убирать и мыть полы.

Именины сегодня у Феодора, Филиппа и Афанасия.