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Какой праздник отмечает церковь 30 декабря: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

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Пятница 30 декабря 2022 06:01
Какой праздник отмечает церковь 30 декабря: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

30 декабря православная церковь чтит память иудейского пророка Даниила.

В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.

Что известно о святом Данииле

Даниил - это библейский пророк. Он относится к великим христианским пророкам. Жил в VII-VI веках до н.э. Святой потомком знатного иудейского рода. Он предсказал приход Мессии в мир.

После того как Навуходоносор завоевал Иерусалим, попал в плен, получил образование и стал служить при дворе. Особенно прославился тем, чтобы был способен толковать сны. За отказ поклониться идолу был брошен в яму со львами, но те его не растерзали и он остался жив, благодаря чуду.

Эта дата считается удачной для гаданий, различных ритуалов и приворота, хотя церковь такие обряды осуждает.

Наши предки обычно устраивали 30 декабря разнообразные гадания. В древности в день Даниила девушки гадали на суженого. Святой Даниил был прозорливым пророком и женщины пытались хоть немного получить его прозорливости, расшифровывая различные знаки и послания.

Главные приметы этого дня

  • Иней на деревьях — Святки будут теплыми.
  • Метель — будут хорошо роиться пчелы.
  • Юго-западный ветер предвещает снежную погоду.
  • Ясный день — к урожаю.
  • Лес отражается в облаках — скоро пойдет снег, который затянется на несколько дней.

Что запрещено делать сегодня

  • Нельзя сегодня целовать спящих детей до 3 лет — ребенок будет болеть
  • Нельзя опаздывать - можно упустить удачу.
  • Нельзя говорить о своих болезнях и жаловаться на свою жизнь, те или иные проблемы личного характера.
  • Нельзя торопиться, спешить, проявлять суетливость.

День ангела в эту дату празднуют Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.

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