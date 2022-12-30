Какой праздник отмечает церковь 30 декабря: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
30 декабря православная церковь чтит память иудейского пророка Даниила.
В материале Styler мы расскажем, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.
Что известно о святом Данииле
Даниил - это библейский пророк. Он относится к великим христианским пророкам. Жил в VII-VI веках до н.э. Святой потомком знатного иудейского рода. Он предсказал приход Мессии в мир.
После того как Навуходоносор завоевал Иерусалим, попал в плен, получил образование и стал служить при дворе. Особенно прославился тем, чтобы был способен толковать сны. За отказ поклониться идолу был брошен в яму со львами, но те его не растерзали и он остался жив, благодаря чуду.
Эта дата считается удачной для гаданий, различных ритуалов и приворота, хотя церковь такие обряды осуждает.
Наши предки обычно устраивали 30 декабря разнообразные гадания. В древности в день Даниила девушки гадали на суженого. Святой Даниил был прозорливым пророком и женщины пытались хоть немного получить его прозорливости, расшифровывая различные знаки и послания.
Главные приметы этого дня
- Иней на деревьях — Святки будут теплыми.
- Метель — будут хорошо роиться пчелы.
- Юго-западный ветер предвещает снежную погоду.
- Ясный день — к урожаю.
- Лес отражается в облаках — скоро пойдет снег, который затянется на несколько дней.
Что запрещено делать сегодня
- Нельзя сегодня целовать спящих детей до 3 лет — ребенок будет болеть
- Нельзя опаздывать - можно упустить удачу.
- Нельзя говорить о своих болезнях и жаловаться на свою жизнь, те или иные проблемы личного характера.
- Нельзя торопиться, спешить, проявлять суетливость.
День ангела в эту дату празднуют Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.
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