Какой праздник отмечает церковь 25 марта: почему этот день опасен, а у кого день ангела
25 марта православные верующие почитают память святого Феофана-проповедника.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Главные традиции на Феофанов день
Этот народный праздник связан с именем Феофана Исповедника, византийского монаха и почитаемого православной церковью в лике преподобного.
По традиции, в этот день стоит выйти на улицу, как только рассветет, чтобы встретить весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва. Сам Феофан Преподобный обладал даром чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.
Важные приметы этого дня
- в этот день было принято уделять внимание лошадям и ни в коем случае не оставлять их голодными;
- не стоит ни с кем ругаться, иначе несчастья будут преследовать весь год;
- незамужним девушкам запрещается ломать ветки березы, в противном случае можно еще долго не встретить суженого;
- одалживать вещи не стоит – есть риск порчи и сглаза. По той же причине не рекомендуется брать что-то бесплатно;
- если в этот день спать до обеда и бездельничать – весь год проведете без работы и финансового благополучия.
Что сегодня нельзя делать
- Наши предки старались в этот день не ругаться и не сквернословить.
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Даже злые мысли могут принести вред.
Кто сегодня празднует именины
- Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.
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