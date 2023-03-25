Какой праздник отмечает церковь 25 марта: почему этот день опасен, а у кого день ангела

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Даже злые мысли могут принести вред.

По традиции, в этот день стоит выйти на улицу, как только рассветет, чтобы встретить весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва. Сам Феофан Преподобный обладал даром чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.

Этот народный праздник связан с именем Феофана Исповедника, византийского монаха и почитаемого православной церковью в лике преподобного.

Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.

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