RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой праздник отмечает церковь 22 февраля: почему этот день опасен, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

22 февраля православные верующие вспоминают о святых Панкратие и Никите. В народе говорили, что в этот день ночью убегает зима.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.

Традиции этого дня

Известно, что Панкратий прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.

Святой Никита веровал в Христа и имел также дар чудотворца. Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков.

В народе этот день назвали День Панкратия или Никифоров день, также его называли Лаптевым, потому что был обычай сегодня заниматься их плетением. Также к 22 февраля запасы еды подходили к концу. Поэтому крестьяне начинали покупать зерно к весне. А еще семена было принято выносить на мороз, а потом снова забирать в тепло. Полагали, что тогда можно получить хороший урожай.

Главные приметы 22 февраля

  • Каким по холоду будет день и следующие шесть - таким по теплу будет март;
  • Если в этот день потеплело - скоро будут сильные морозы;
  • Если на деревьях много снега - к потеплению;
  • Если ветки деревьев погнулись под снегом - к хорошему урожаю.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит смеяться, веселиться, громко разговаривать и вообще шутить.
  • Запрещено заниматься грязной работой.

Кто сегодня празднует день ангела

Именины в эту дату у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.

Также читайте, как правильно называть Сырную неделю – Масленица, Масница или Колодий.

Кроме того узнайте, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине