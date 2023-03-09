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Какой праздник в церкви 9 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

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Четверг 09 марта 2023 06:01
Какой праздник в церкви 9 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

9 марта 2022 года в православном календаре - день Обретение главы Иоанна Предтечи. В народе празднуется Иванов день.

В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этой даты

Иоанна Предтечи известный еще как Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых в православии. Больше всего он прославился тем, что крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Православная церковь почитает Иоанна Предтечи дважды в год — 7 июня и 8 марта. Первый день чтит память Иоанна. Именно в этот день ему отсекли голову и выбросили в болото.

Иоанн Предтечи за свою жизнь совершил много подвигов, жил в пустыне и пророчил приход Мессии. В народе церковный праздник обретения главы Иоанна Предтечи окутан множеством обычаев. На Руси этот день также величали праздником птиц, поскольку именно 8 марта многие из них возвращались из теплых краев. А это символизирует начало весны.

Главные приметы этого дня

  • Синицы распелись - ожидайте наступления тёплой погоды.
  • Увидеть аиста или жаворонка - к счастью, удачному году.
  • Холодно и много снега - в апреле также будет снег.
  • Падает снег - Пасха будет холодной.
  • Теплый день - апрель предстоит теплый, заморозков не ожидается.
  • Рога у Луны яркие и крутые - возможны заморозки.
  • Овцы сбились в кучу и много блеют - скоро наступит непогода.
  • Дятел стучит - к поздней весне.

Что сегодня строго нельзя делать

  • Нельзя ложиться рано спать.
  • Нельзя спать и днем.
  • Нельзя в Иванов день ходить по сугробам.
  • Нельзя готовить блюда из утки.
  • Нельзя в этот день рубить деревья.

Именины в этот день празднуют имена Иван и Эразм. Поздравьте их с днем ангела.

Читайте также, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.

Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.

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