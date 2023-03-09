Какой праздник в церкви 9 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела
9 марта 2022 года в православном календаре - день Обретение главы Иоанна Предтечи. В народе празднуется Иванов день.
В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Традиции этой даты
Иоанна Предтечи известный еще как Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых в православии. Больше всего он прославился тем, что крестил Иисуса Христа в реке Иордан.
Православная церковь почитает Иоанна Предтечи дважды в год — 7 июня и 8 марта. Первый день чтит память Иоанна. Именно в этот день ему отсекли голову и выбросили в болото.
Иоанн Предтечи за свою жизнь совершил много подвигов, жил в пустыне и пророчил приход Мессии. В народе церковный праздник обретения главы Иоанна Предтечи окутан множеством обычаев. На Руси этот день также величали праздником птиц, поскольку именно 8 марта многие из них возвращались из теплых краев. А это символизирует начало весны.
Главные приметы этого дня
- Синицы распелись - ожидайте наступления тёплой погоды.
- Увидеть аиста или жаворонка - к счастью, удачному году.
- Холодно и много снега - в апреле также будет снег.
- Падает снег - Пасха будет холодной.
- Теплый день - апрель предстоит теплый, заморозков не ожидается.
- Рога у Луны яркие и крутые - возможны заморозки.
- Овцы сбились в кучу и много блеют - скоро наступит непогода.
- Дятел стучит - к поздней весне.
Что сегодня строго нельзя делать
- Нельзя ложиться рано спать.
- Нельзя спать и днем.
- Нельзя в Иванов день ходить по сугробам.
- Нельзя готовить блюда из утки.
- Нельзя в этот день рубить деревья.
Именины в этот день празднуют имена Иван и Эразм. Поздравьте их с днем ангела.
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