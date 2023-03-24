Какой праздник в церкви 24 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела
24 марта православная церковь вспоминает святого архиепископа Евфимия II.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Что мы знаем о святом
Ефим родился в семье священника Михея и его жены Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. Софроний в молодости был учителем словесности. Рано ушел в монастырь – в лавру святого Феодосия, где познакомился и сблизился с Иоанном Мосхом.
В старину люди верили, что в птичий день вся талая вода становится целительной. Ее приравнивали к святой воде и старались запастись на будущее. Так, наши предки собирали снег, после чего хранили талую воду целый год без страха, что она испортится.
Главные приметы этого дня
- Журавли летят быстро, низко, молча – скоро будет ненастье.
- Ранняя кукушка до опушки дерева – к голоду. Ранняя кукушка (прежде листа на дереве) – ворам неудача.
- Вороны сидят на верхушках деревьев – будет тепло, посредине дерева – пасмурно, стаями сидят на дороге (на земле) – холодно.
- Гуси летят высоко – к дружному и высокому весеннему половодью, низко – к малой вешней воде.
- Если в этот день после обеда задувает сиверко, то сено в этом году с трудом можно будет заготовить – июнь будет дождливым.
- Родившимся 24 марта следует носить опал.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня лучше избегать любых хирургических вмешательств.
- Также перенести пломбирование зубов на другой день, поскольку результат может быть неудачным.
- Нельзя завидовать.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.
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