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Какой праздник в церкви 24 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

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Пятница 24 марта 2023 06:00
Какой праздник в церкви 24 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

24 марта православная церковь вспоминает святого архиепископа Евфимия II.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что мы знаем о святом

Ефим родился в семье священника Михея и его жены Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. Софроний в молодости был учителем словесности. Рано ушел в монастырь – в лавру святого Феодосия, где познакомился и сблизился с Иоанном Мосхом.

В старину люди верили, что в птичий день вся талая вода становится целительной. Ее приравнивали к святой воде и старались запастись на будущее. Так, наши предки собирали снег, после чего хранили талую воду целый год без страха, что она испортится.

Главные приметы этого дня

  • Журавли летят быстро, низко, молча – скоро будет ненастье.
  • Ранняя кукушка до опушки дерева – к голоду. Ранняя кукушка (прежде листа на дереве) – ворам неудача.
  • Вороны сидят на верхушках деревьев – будет тепло, посредине дерева – пасмурно, стаями сидят на дороге (на земле) – холодно.
  • Гуси летят высоко – к дружному и высокому весеннему половодью, низко – к малой вешней воде.
  • Если в этот день после обеда задувает сиверко, то сено в этом году с трудом можно будет заготовить – июнь будет дождливым.
  • Родившимся 24 марта следует носить опал.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня лучше избегать любых хирургических вмешательств.
  • Также перенести пломбирование зубов на другой день, поскольку результат может быть неудачным.
  • Нельзя завидовать.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.

Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.

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