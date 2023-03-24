Какой праздник в церкви 24 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что мы знаем о святом

Ефим родился в семье священника Михея и его жены Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. Софроний в молодости был учителем словесности. Рано ушел в монастырь – в лавру святого Феодосия, где познакомился и сблизился с Иоанном Мосхом.

В старину люди верили, что в птичий день вся талая вода становится целительной. Ее приравнивали к святой воде и старались запастись на будущее. Так, наши предки собирали снег, после чего хранили талую воду целый год без страха, что она испортится.

Главные приметы этого дня

Журавли летят быстро, низко, молча – скоро будет ненастье.

Ранняя кукушка до опушки дерева – к голоду. Ранняя кукушка (прежде листа на дереве) – ворам неудача.

Вороны сидят на верхушках деревьев – будет тепло, посредине дерева – пасмурно, стаями сидят на дороге (на земле) – холодно.

Гуси летят высоко – к дружному и высокому весеннему половодью, низко – к малой вешней воде.

Если в этот день после обеда задувает сиверко, то сено в этом году с трудом можно будет заготовить – июнь будет дождливым.

Родившимся 24 марта следует носить опал.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня лучше избегать любых хирургических вмешательств.

Также перенести пломбирование зубов на другой день, поскольку результат может быть неудачным.

Нельзя завидовать.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.