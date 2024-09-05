Какой праздник сегодня: приметы и запреты 5 сентября

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой пророк Захария, отец Иоанна Крестителя, был священником в Иерусалимском храме и происходил из рода Аарона. Его жена, Елизавета, была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Однажды ангел Гавриил сообщил Захарии, что его жена Елизавета, которая не могла иметь детей, родит сына, который будет готовить людей к приходу Спасителя. Захария не поверил в это и за свое неверие стал немым до рождения сына. Когда родился Иван, Захария написал имя "Иоанн" на табличке, и снова смог говорить.

Иоанн Предтеча родился полгода раньше Иисуса Христа. Во время беременности Елизавета получила посещение Девы Марии, которая принесла ей хорошую новость о своем собственном непредвиденном материнстве.

Царь Ирод, узнав от волхвов о рождении нового Царя, приказал убить всех новорожденных мальчиков. Когда воины Ирода пришли в храм, чтобы унести Иоанна, Захария отказался выдать сына и его убили. Елизавета сбежала с Иваном в пустыню, но умерла через 40 дней. Иоанн вырос в пустыне и позже начал свою миссию, проповедуя народу.

Ангел благовествует Захарию, что у него родится сын (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 5 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить или врать

Давать пустые обещания

Сплетничать и ссориться

Носить грязную одежду.

Также не стоит брать в руки крупы или другие сыпучие продукты, поскольку верят, что это может привести к финансовым трудностям.

Сегодня советуют заняться уборкой в доме. Кроме того, вечером нужно сходить в баню и попариться с березовым веником для очищения от болезней. Это также удачный день для свадеб.

Народные приметы и традиции этого дня

Облака плывут близко к земле - скоро будет дождь

Небо на рассвете красное - надвигается ненастье

Много ягод на рябине - осенью будет много дождей

На рябине желтеют листья - к ранней зиме

Лягушки попрятались и молчат - к плохой погоде.

Издавна украинцы считали, что сегодня определяется судьба человека, и учитываются все его поступки - как хорошие, так и плохие.

В этот день люди, которые не могли зачать ребенка, искренне молились в надежде на чудо. Наши предки верили, что верная молитва может помочь осуществить самые заветные желания.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Елизавета, Ираида.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: