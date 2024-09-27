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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 сентября

Пятница 27 сентября 2024 06:00
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 сентября Церковный праздник 27 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 27 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святых мучеников Калистрата и жены его по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Калистрат является примером сильной веры и мужества. Он родился в семье военных, а его дед служил у Понтия Пилата и был свидетелем смерти и воскресения Христа.

Калистрат стал жертвой измены, когда его товарищ пытался заставить его отказаться от веры. Отказавшись, его зашили в мешок и бросили в море, но дельфины спасли его. Это чудо вдохновило 49 солдат принять христианство. Однако командир, боясь бунта, приказал их казнить.

Солдаты, которых бросили в озеро, чудом спаслись - веревки развязались сами. После этого еще 135 воинов стали христианами. Ночью командир приказал убить Калистрата и 49 мучеников.

Их похоронили на месте, где впоследствии построили церковь. Мощи святого Калистрата, хранившиеся в Константинополе, прославились своими чудесами.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 сентября

Святой Калистрат (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 27 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться, злословить и сплетничать
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Ходить в лес
  • Брать или давать деньги взаймы.

Также считается, что труд в этот день не принесет пользы, а лишь усложнит исполнение дел и может привести к неудачам.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Птицы улетели в теплые края - ждите морозов
  • Утром заморозки - весна придет рано
  • Ветер с запада - к резкому изменению погоды.

В день святого Калистрата верующие всегда посещали церковь, чтобы помолиться и получить благословения на здоровье и силу. Люди просили святого помочь преодолеть трудности и оградить от зла.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Виктор, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день туризма
  • День воспитателя и дошкольного работника
  • День любовной записки
  • День чешского пива
  • День рождения Google.

Раньше мы рассказывали о Рош га-Шане 2024 - когда еврейский Новый год, история и традиции празднования.

Также читайте, почему темнеет крестик - что говорят предрассудки и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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