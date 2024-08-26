Какой праздник завтра: приметы и запреты 27 августа

Какой завтра праздник в церковном календаре

Преподобный Пимен родился он в Египте примерно в IV веке, но точная дата его рождения неизвестна. В молодости Пимен решил посвятить свою жизнь Богу и вступил в монастырь вместе со своими братьями Анубом и Паисием. Они поселились в пустыне Скетис (также известная как Скитийская пустыня).

Пимен и его братья были известны своим суровым аскетизмом и глубокой преданностью молитве. Они жили скромно, отказавшись от роскоши, и полностью посвятили себя служению Богу. Его духовная мудрость привлекала многих людей, которые приходили за советом.

Священному Пимену приписывают многочисленные высказывания, собранные в книгах под названием "Апофегматы". Эти тексты содержат краткие, но глубокие наставления о смирении, покаянии, молитве, терпении и любви.

Особенно важным в жизни каждого верующего Пимен считал самоконтроль. Он учил, что монах должен быть безропотным и не судить других. Пимен провел всю свою жизнь в пустыне, посвятив себя наставничеству и умер в глубокой старости.

Пимен Большой (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Долго стоять на пороге

Поднимать вещи на перекрестке

Свататься или гулять свадьбу.

Также не рекомендуется делать большие покупки в этот день - они скорее всего будут неудачными. Кроме этого, завтра не советуют одалживать деньги, ведь по поверьям их вернут не скоро.

Народные приметы и традиции 27 августа

Утром стелется густой туман - надвигается ливень

Слышен громкий гром - зима начнется поздно

Кошка прячется в тепло - скоро похолодает

Много желудей - зима будет суровой и морозной

Низко летят плахи - к резкому изменению погоды

На рябине много ягод - осенью будет часто дождь.

В старину завтра было принято собирать рябину, считая, что именно в этот день ягоды достигают максимальных лечебных свойств. По народному поверью, если в этот день переступить через ветку рябины, можно избавиться от болезней и укрепить свое здоровье.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Владимир, Степан, Анфиса.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: