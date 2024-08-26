Какой праздник завтра: приметы и запреты 27 августа

Праздник 27 августа - завтра православные украинцы чтят память святого преподобного Пимена по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Преподобный Пимен родился он в Египте примерно в IV веке, но точная дата его рождения неизвестна. В молодости Пимен решил посвятить свою жизнь Богу и вступил в монастырь вместе со своими братьями Анубом и Паисием. Они поселились в пустыне Скетис (также известная как Скитийская пустыня).
Пимен и его братья были известны своим суровым аскетизмом и глубокой преданностью молитве. Они жили скромно, отказавшись от роскоши, и полностью посвятили себя служению Богу. Его духовная мудрость привлекала многих людей, которые приходили за советом.
Священному Пимену приписывают многочисленные высказывания, собранные в книгах под названием "Апофегматы". Эти тексты содержат краткие, но глубокие наставления о смирении, покаянии, молитве, терпении и любви.
Особенно важным в жизни каждого верующего Пимен считал самоконтроль. Он учил, что монах должен быть безропотным и не судить других. Пимен провел всю свою жизнь в пустыне, посвятив себя наставничеству и умер в глубокой старости.
Пимен Большой (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется делать большие покупки в этот день - они скорее всего будут неудачными. Кроме этого, завтра не советуют одалживать деньги, ведь по поверьям их вернут не скоро.
В старину завтра было принято собирать рябину, считая, что именно в этот день ягоды достигают максимальных лечебных свойств. По народному поверью, если в этот день переступить через ветку рябины, можно избавиться от болезней и укрепить свое здоровье.
Завтра именины празднуют: Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Владимир, Степан, Анфиса.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.