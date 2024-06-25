Какой праздник сегодня: приметы и запреты 25 июня
Сегодня, 25 июня, праздник - православные украинцы чтят память святой мученицы Февронии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Феврония родилась в городе Никее (территория современной Турции) в благочестивой, состоятельной семье. С детства выражала большое желание к изучению Библии и служению Богу.
В возрасте 16 лет поступила в монастырь в Низибии (Месопотамия), где ее наставницей стала игуменья Вриена. Там Феврония, никогда не жалуясь на судьбу, исполняла все обеты монашеской жизни.
Монахиня отличалась своей аскетической жизнью, а также молитвами и строгим постом. Старательно читала Священное Писание, чтобы приумножать свои познания в христианском учении. К Февронии за советами часто приходили верующие, которые любили ее за мудрость и благочестие.
Как и много других святых, подверглась жестоким гонениям во время правления императора Диоклетиана. Он предложил ей свободу при условии, что Феврония откажется от христианской веры и выйдет замуж за его племянника Лисимаха, только находившегося на пути к вере.
Когда Феврония отказалась подчиняться императору, он приказал жестоко пытать монахиню, пока она не изменит своего решения. Ее мучили разными способами, но женщина оставалась непоколебимой.
Святая Феврония была подвергнута пыткам, изуродована и измучена. В конце концов ее казнили. Лисимах, видя ее страдания, уверовал
Такая мученическая смерть стала свидетельством великой веры и силы, вдохновляя многих христиан.
Феврония Низибийская (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 25 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Злословить и ссориться
- Употреблять алкоголь
- Работать в огороде и саду
- Переезжать или делать перестановку
- Замешивать тесто и готовить выпечку
- Скучать и думать о плохом.
Также не рекомендуется проводить этот день в одиночестве, ведь по народным поверьям, в таком случае вы можете никогда не найти любимого человека и останетесь без семейного счастья на всю жизнь.
Считается, что сегодня благоприятный день для венчания и сватовства. Поэтому рекомендуется устраивать романтические свидания и проводить день с любимым человеком, или, если такого нет, с семьей.
Народные приметы и традиции этого дня
- Если сегодня дождь - осенью будет большой урожай меда
- В дом залетают мухи - скоро начнется дождь
- На улице жара и духота - такая погода продлится до конца лета
- Растет много клевера - весь июнь будут дожди
- Листья на березе начали желтеть - будет ранняя осень
- Радуга над рекой или озером - ждите дождя.
По народным верованиям сегодня русалки водят хороводы и могут затащить в воду, поэтому следует быть очень осторожными во время купания.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Яков, Василий.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День таможенной службы
- Всемирный день витилиго
- День моряка
- Всемирный день "Битлз"
- День козьего сыра.
Раньше мы писали о том, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.
Читайте также, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.