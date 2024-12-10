Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 декабря

История праздника

Согласно церковным преданиям, святые мученики Мина, Ергомен и Евграф жили в начале IV века и пострадали за христианскую веру.

Тогда у власти был император-язычник Максимин, который отпрал своего красноречивого слугу Мину в Александрию для подавления вражды между христианами и язычниками. Мина, тайно соблюдавший христианскую веру, смог примирить врагов, читая христианские проповеди, вместе со своим секретарем Евгравом.

Узнав об этом, Максимин направил в город Ергомена для осуществления суда, во время которого язычник, пораженный исцелениями Мины после пыток, также уверовал в Господа. После этого разъяренный Максимин приказал казнить Ергомена и Мину, самостоятельно убив святого Евграфа.

Мощи святых бросили в море, однако впоследствии их нашли верующие и перенесли в Константинополь. Во время правления Юстиниана во имя святого Мины построили храм.

Что нельзя делать 10 декабря

Предки верили, что в этот день следует соблюдать осторожность, чтобы не навлечь невзгоды. Кроме этого, 10 декабря нельзя:

употреблять жирную пищу или алкоголь

злословить и ссориться с близкими

проводить важные финансовые операции

заниматься тяжелым трудом

шить, вышивать или вязать

держать в руках острые предметы

Также предки считали, что в этот день не следует смотреть в деньги нищему при подаче подаяния - можно "забрать" себе все беды и несчастья человека.

Главные приметы этого дня

10 декабря ясная погода - к морозам

Если в этот день сухо, но веет ветер - лето будет с засухами

Сегодня мерцают звезды - скоро будет холодно

Если 10 декабря птицы сидят на деревьях стаями - будет оттепель

Вокруг луны или солнца можно увидеть кольца - к снегопаду

Сегодня сороки летают вблизи домов - к лютым морозам

У кого сегодня день ангела

10 декабря по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Анатолий, Михаил, Ангелина, Анна, Алексей, Григорий, Иван, Евгений, Степан, Константин, Александра, Николай, Александр, Петр, Сергей, Татьяна.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Николай, Анатолий, Константин, Павел, Клавдия, Арсений, Виктор, Гаврило, Нина, Василий, Никита, Александра.

Какой праздник 10 декабря в мире

Сегодня, 10 декабря, в мире отмечают следующие праздники и важные события: