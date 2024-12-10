Какой праздник сегодня: приметы и запреты 10 декабря

10 декабря по новому календарю православная церковь чтит память мучеников Мины, Ергомена и Ефграва. По старому стилю, 10 декабря - день почитания иконы Божией Матери Знамения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и главных запретах церковного праздника 10 декабря, а также о том, у кого сегодня день ангела и что отмечают в мире.
Согласно церковным преданиям, святые мученики Мина, Ергомен и Евграф жили в начале IV века и пострадали за христианскую веру.
Тогда у власти был император-язычник Максимин, который отпрал своего красноречивого слугу Мину в Александрию для подавления вражды между христианами и язычниками. Мина, тайно соблюдавший христианскую веру, смог примирить врагов, читая христианские проповеди, вместе со своим секретарем Евгравом.
Узнав об этом, Максимин направил в город Ергомена для осуществления суда, во время которого язычник, пораженный исцелениями Мины после пыток, также уверовал в Господа. После этого разъяренный Максимин приказал казнить Ергомена и Мину, самостоятельно убив святого Евграфа.
Мощи святых бросили в море, однако впоследствии их нашли верующие и перенесли в Константинополь. Во время правления Юстиниана во имя святого Мины построили храм.
Предки верили, что в этот день следует соблюдать осторожность, чтобы не навлечь невзгоды. Кроме этого, 10 декабря нельзя:
Также предки считали, что в этот день не следует смотреть в деньги нищему при подаче подаяния - можно "забрать" себе все беды и несчастья человека.
10 декабря по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Анатолий, Михаил, Ангелина, Анна, Алексей, Григорий, Иван, Евгений, Степан, Константин, Александра, Николай, Александр, Петр, Сергей, Татьяна.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Николай, Анатолий, Константин, Павел, Клавдия, Арсений, Виктор, Гаврило, Нина, Василий, Никита, Александра.
Сегодня, 10 декабря, в мире отмечают следующие праздники и важные события:
Раньше мы писали о том, как новый календарь повлиял на даты праздников.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.