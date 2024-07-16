Какой праздник сегодня: почему нельзя купаться в открытых водоемах, приметы 16 июля

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Атеноген жил в III веке, был епископом в Севастии (Малая Азия). Он и его десять учеников пострадали за веру христовую во время гонения правителя Диокледиана.

Атеноген активно проповедовал Евангелие и обращал многих язычников к истинной вере. Был настоящим духовным наставником для своих прихожан, учив их мужеству и преданности Богу. Его ученики также стали верными проповедниками и поддерживали епископа во всех аспектах служения.

Когда начались гонения на христиан, святой Атеноген и его ученики были схвачены по приказу тогдашнего императора Диоклетиана. Им было предложено отречься от своей веры и принести жертву языческим богам, но епископ со своими верными последователями твердо отказались, за что были подвергнуты жестоким пыткам.

Атеноген с учениками выдержали все страдания и жестокие пытки, которыми их склоняли к отречению, но мужественно прошли все испытания, молясь истинному Богу.

После продолжительных пыток, ни к чему не приведших, их всех казнили. Это произошло 16 июля 296 года. Все они, Атеноген и его 10 учеников, считаются священномучениками, поскольку отдали свою жизнь за веру, не отступив даже перед самыми жестокими наказаниями.

Существует легенда, что перед своей смертью святой мученик Атеноген приказал своим ученикам оставаться верными Богу и молиться о прощении.

Свщмч. Антиноген и десять его учеников (фото: ies.ucu.edu.ua)

Что нельзя делать сегодня, 16 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и конфликтовать с близкими

Ходить в лес и на поле

Рубить дрова и охотиться.

Также не рекомендуется купаться в открытых водоемах, будь то озеро или река. Наши предки верили, что в этот на охоту выходит нечистая сила, которая может затянуть человека под воду и утопить.

Сегодняшний день также считается благоприятным для общения с семьей и близкими.

Народные приметы и традиции этого дня

Чистое небо утром - птицы скоро улетят в теплые края

Стелется густой туман - будет большой урожай грибов

Роса лежит дольше обычного - надвигается жара

В небе летают ястребы - к засухе.

Считается, что после 16 июля жара начинает постепенно спадать, а ночи становятся прохладнее.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Павел, Петр, Иван, Федор, Яков, Юлия, Валентина.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: