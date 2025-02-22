Какой праздник сегодня, 22 февраля: что нельзя делать и народные приметы дня

Сегодня, 22 февраля, православные отмечают обретение мощей святых мучеников, что в Евгении. Также сегодня родительская (мясопустная) суббота. Это важные даты в церковном календаре. До конца года остается 312 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о праздниках и памятных датах 22 февраля, у кого День ангела, а также какие приметы и запреты существуют.

Какой сегодня, 22 февраля, церковный праздник

Во времена римских гонений христиан тайно прятали мощи мучеников в Евгении. Когда гонения прекратились и к власти пришли христианские цари, мощи святых мучеников чудесным образом явили себя через исцеление больных.

Святитель, раскопав указанное место, нашел нетленные мощи многих святых, имена которых известны лишь Богу. Мощи издавали благовония, творили чудеса и исцеляли болезни.

Впоследствии, через откровение клирику Николаю Калиграфу, стало известно, что среди этих мощей есть мощи святого апостола Андроника, одного из 70 апостолов, и его помощника Иуния, упомянутых апостолом Павлом.

Мощи святых мучеников торжественно, с псалмами и песнями, перенесли в церковь для почитания верующими.

Что надо знать о родительской (мясопустной) субботе

Это особый день в православном и греко-католическом церковном календаре, посвященный поминовению усопших. Это первая из трех вселенских родительских суббот в году (другие две - Троицкая суббота и Дмитриевская суббота), и она имеет особое значение, поскольку приходится на период подготовки к Великому посту.

Мясопустная суббота всегда приходится на субботу перед Мясопустным воскресеньем (Неделей о Страшном Суде), которая, в свою очередь, является последним воскресеньем перед началом Масленицы (Сыропустной недели) и Великого поста.

Основная цель этого дня - молитва за прощение грехов и упокоение душ умерших в Царстве Небесном. Верующие просят Бога о милости к усопшим и вечной жизни для них в Царстве Божьем.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня - день поминовения и молитвы, поэтому нельзя устраивать шумных развлечений, свадеб, празднований. Важно провести этот день в спокойствии, молитве и добрых мыслях, воздерживаясь от ссор, гнева и негатива.

Также в этот день нельзя бездельничать и бездельничать. Считалось, что лень в этот день приведет к трудностям в течение всего года.

Избегайте одалживания денег, потому что долговые операции 22 февраля могут вызвать финансовые проблемы.

Существует также примета, что стрижка сегодня может "отрезать" удачу и положительную энергию.

Приметы и традиции 22 февраля

Наши предки верили, что этот день благоприятен для наблюдения за погодой (чтобы предсказать приход весны и подготовиться к посевным работам) и очищения дома от лишнего хлама и негативной энергии (чтобы впустить в свою жизнь позитивные изменения и гармонию).

Народные приметы:

Густые и высокие облака - к устойчивой погоде

День сухой, но холодный - осень будет теплой и без дождей

Прилетели уже ласточки и грачи - весна придет рано

Воркуют голуби - к потеплению

Метель - весна еще нескоро придет

У кого День ангела 22 февраля

По новому церковному календарю, который используется Православной Церковью Украины, 22 февраля День Ангела отмечают: Маврикий, Федор, Филипп, Филипп и Афанасий.

Вот несколько вариантов универсальных поздравлений с Днем ангела:

Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч і оберігає від усіх негараздів!

Щиро вітаю з Днем Ангела! Бажаю міцного здоров'я, радості та благополуччя!

У цей святковий день Дня Ангела бажаю тобі всього найкращого! Нехай життя буде наповнене щастям та гармонією.

З Днем Ангела! Хай Ангел дарує тобі натхнення, силу та віру у свої сили!

Сердечно вітаю з Днем Ангела! Нехай кожен день буде сонячним і радісним!

Какие не церковные праздники 22 февраля

Европейский день поддержки жертв преступлений

Памятный день во многих странах Европейского Союза, отмечаемый ежегодно 22 февраля. Его цель - повысить осведомленность о проблемах жертв преступлений, способствовать обеспечению их прав на справедливость и возмещение, а также поощрять предоставление им необходимой поддержки и защиты.

День размышлений или День скаутки

Этот день отмечается скаутами и герлскаутами (девушками-скаутами) по всему миру. Дата 22 февраля выбрана неслучайно: это день рождения лорда Роберта Баден-Пауэлла, основателя скаутского движения, и его жены леди Олав Баден-Пауэлл, которая была основательницей движения девушек-скаутов. Цель дня - способствовать международному взаимопониманию, миру и дружбе среди скаутов и герлскаутов разных стран. Часто День размышлений связывают с определенной темой, которую скаутские организации предлагают для обсуждения и действий в течение года.

21 февраля 2025 года - 1095-й день войны в Украине.