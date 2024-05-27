Какой праздник 28 мая: что строго нельзя делать и главные приметы, у кого День ангела

История и традиции праздника

Суть праздника Никиты состоит в чествовании памяти святого Никиты, который жил во второй половине VIII века и отдавал свою жизнь служению Христу. Он известен своей милосердием, благочестием и добротой, всегда стараясь помогать немощным, детям и вдовам.

В народе святого Никиту прозвали Гусятником из-за молитв, которые люди обращали к нему для защиты от диких птиц, ворующих гусей со двора. Также верят, что для его поддержки в защите птиц нужно задобрить водяного.

В этот день беременные женщины выходили в поле с молитвой, надеясь, что у их будущих детей будет такое же крепкое здоровье, как и молодые колосья. Крестьяне также обращались к святому Никите с молитвами, чтобы он подарил здоровье их домашней птице.

Что нельзя делать 28 мая

В день Никиты есть несколько запретных действий. Нежелательно ругаться, особенно на детей, ведь именно сегодня они нуждаются в родительской защите и поддержке.

Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку можно потерять энергию. Лучше провести день с семьей, не нагружая себя заботами.

Главные приметы 28 мая

По народным приметам день Никиты-гусятника указывает на хороший урожай.

Если идет дождь - к сухой осени.

В небе долго видна радуга - ждите непогоду.

Осы активно летают - в ближайшее время погода улучшится.

28 мая отмечают именины такие люди, как Евтихий, Эликонида, Элладий, Игнат и Никита.