Какой праздник 23 января, и что нужно сделать для привлечения счастья и достатка

23 января 2023 украинцы чтят память святого Григория. В народе этот день когда-то называли Григорий Летоуказатель, ведь по нему судили о погоде летом.

Узнайте из материала Styler ниже , что можно и нельзя делать в это время, и кого поздравить с днем ангела.

Важные традиции, как привлечь успех

Существует верование, если человек родился 23 января, значит, у него будет крепкое здоровье и большая сила воли.

Наши предки в этот день обращались к Стогову - духу, который живет в стогах сена. Верили, если относиться к нему с уважением и заботой, он будет защищать припасы от грызунов.

В этот день часто наступало потепление, таяла часть льда на реке. Хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, готовить инвентарь. Крестьяне 23 января перебирали зерно для посадки, проверяли закрома.

По народным поверьям, на Григория обязательно нужно съесть мясные блюда и хлеб домашней выпечки для крепкого здоровья, долголетия, успеха и достатка.

Если в день Григория обойти стог сена три раза против солнца, то в этом году можно будет разбогатеть.

Приметы на 23 января

Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.

Ветер с юга, значит, в июне будут часто грозы и дожди.

Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

В народе говорили: "Если на Григория много снега – будет много хлеба".

Если весь день 23 января солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким. Идет "сухой" снег – так же к сухому и жаркому лету.

Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.

Что нельзя делать в этот день

Выносить золу и мусор, чтобы не выкинуть свое счастье.

Злословить и плохо думать о других.

Не следует делать тяжелую работу по дому, чтобы не навлечь нищету на семью.

Лучше сегодня не стричься, чтобы не украсть у себя счастье.

Не следует в этот день гадать и загадывать на будущее.

Нельзя сегодня пить много спиртного.

Именины 23 января отмечают:

Григорий, Марко, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Фелиция. Обязательно поздравьте виновников с праздником!