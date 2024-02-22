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Какой праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не было страданий

Четверг 22 февраля 2024 06:00
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Какой праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не было страданий Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

22 февраля празднуют день Маврикия, приуроченный к памяти святого Маврикия и его 70 воинов – мучеников Апамейских. В народе этот день известен как день Маврикиев.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

На Маврикия традиционно готовили черную похлебку - рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Желательно запомнить приснившийся сон. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.

Главные приметы этого дня

  • На Маврикия солнышко припекает – год будет теплый.
  • Ласточки и грачи прилетели – настоящее тепло принесли.
  • Голуби громко воркуют – до резкого потепления.
  • Сажать капусту – к хорошему урожаю.
  • Если сегодня сухо – осень покажется погожей.
  • Куповые облака высоко, затянули небо и не плывут – в ближайшие дни покажутся погожими.
  • На Маврикия вьюга или вьюга – весна затянется.

Что нельзя делать в этот день

  • Самый главный запрет в Маврикиев день – это гадание на любовь и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто не послушается, обречет родных и близких болезнями и страданиями.
  • Нельзя на Маврикия заниматься домашними делами.
  • В любом случае нельзя убирать и мыть пол.

Именины сегодня у Феодора, Филиппа и Афанасия.

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