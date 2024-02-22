Какой праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не было страданий
Какой сегодня праздник (pixabay.com)
22 февраля празднуют день Маврикия, приуроченный к памяти святого Маврикия и его 70 воинов – мучеников Апамейских. В народе этот день известен как день Маврикиев.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
На Маврикия традиционно готовили черную похлебку - рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Желательно запомнить приснившийся сон. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.
Главные приметы этого дня
- На Маврикия солнышко припекает – год будет теплый.
- Ласточки и грачи прилетели – настоящее тепло принесли.
- Голуби громко воркуют – до резкого потепления.
- Сажать капусту – к хорошему урожаю.
- Если сегодня сухо – осень покажется погожей.
- Куповые облака высоко, затянули небо и не плывут – в ближайшие дни покажутся погожими.
- На Маврикия вьюга или вьюга – весна затянется.
Что нельзя делать в этот день
- Самый главный запрет в Маврикиев день – это гадание на любовь и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто не послушается, обречет родных и близких болезнями и страданиями.
- Нельзя на Маврикия заниматься домашними делами.
- В любом случае нельзя убирать и мыть пол.
Именины сегодня у Феодора, Филиппа и Афанасия.
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