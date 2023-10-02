Какой праздник 2 октября по старому и новому стилю: приметы, традиции, день ангела, кому молиться и что делать нельзя

2 октября христиане чтят память святых мучеников Киприана и Юстины, которые жили в Антиохии в III веке - эти преподобные считаются заступниками от злых чар и защитниками от всякой нечисти. В народе этот праздник известен под названием Киприанов день.

О том, что можно и нельзя делать 2 октября, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и легенды о Киприане и Юстине

Согласно легенде, Киприан и Юстина сначала были язычниками, но приняли веру во Христа, после чего были подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Произошло это во времена правления римского императора Декия.

Киприан прослыл в Антиохии искусным магом и колдуном, и однажды его попросили чарами извести Юстину, которая отбросила идолопоклонничество и стала христианкой.

Все попытки Киприана навести на нее порчу были бессильны, так как молитвы Юстины оказались сильнее и защищали ее от заклятий. Чародей познал силу истинного Бога, раскаялся, окрестился и избавился от своих колдовских книг.

Местный князь Евтоломий приказал схватить обоих и предать жестоким мучениям, но преподобные терпели все пытки, оставаясь невредимыми. Тогда их отправили в Никомедию к царю Клавдию, где Киприана и Юстину в 304 году обезглавили мечом.

Отметим, что история о святых мучениках была очень популярна в Средние века в Европе и нашла отражение в разных произведениях искусства. Есть предположение, что она повлияла на создание легенды о Фаусте.

Традиции на Киприянов день

Эту дату в старину считали зловещей и опасной, так как было поверье, что в Киприянов день бесы охотятся за душами людей, которые недостаточно сильны в своей вере или их разум затуманен спиртным. Предки говорили, что злые духи могут довести человека до беды, отчаяния.

Верующие в этот день ходили в церковь и ставили свечи перед иконами, читали специальные молитвы. Мужчины просили заступничества у Киприана, женщины - у Юстины.

Запреты на Киприянов день

В дом нельзя пускать чужих людей или животных, так как они могут привести с собой болезни или порчу.

Нельзя злоупотреблять спиртным

Ссоры и сплетни - под строгим запретом. Тем, кто нарушит - грозило лишение рассудка, белая горячка, страшные недуги.

На Киприянов день нельзя оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время - их могли напугать бесы.

Начинать новые дела в этот день считалось пустой затеей.

Кто отмечает именины

В этот день отмечают свой день ангела: Василий, Андрей, Анна, Александра, Иван, Петр, Степан, Борис, Георгий, Константин, Михаил.

Приметы на Киприянов день

Если на траве и деревьях иней - предвещает сухую и солнечную погоду

Дождь и сильный ветер - будут сильные морозы зимой

Восточный или северный ветер - скоро стоит ждать сильные холода

Листья с деревьев падают быстро - скоро ударят морозы

Снег в этот день - будет ранняя зима

Главная молитва дня

О, святий угоднику Божий, священномученику Кіпріане, скорий помічнику і молитвенику за всіх, хто до тебе звертається! Прийми від нас, недостойних, похвали ці; виблагай у Господа Бога для нас у немочах - зміцнення, в скорботах - утіху і всім усе корисне для життя цього.

Піднеси до Господа твою благу і сильну молитву, щоб охороняв і зберігав нас від гріхопадінь, а тим, які впали у гріх, дарує істинне покаяння і збереже всіх нас від полону диявольського і від усякого дійства злих духів та приборкає тих, які кривдять нас.

Будь нам поборником могутнім від усіх ворогів видимих і невидимих. Подай нам терпіння, а в час кончини нашої вияви нам заступництво від мучителів на митарствах, щоб під твоїм проводом досягли ми Ерусалима Вишнього і удостоїлися в Царстві Небесному зі всіма святими славити і оспівувати пресвяте ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа навіки-віків. Амінь!

2 октября по старому церковному календарю

По старому церковному календарю 2 октября православный мир отмечал мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, которые считались покровителями пчел и пчеловодов.

Дни ангела по старому календарю: Федор, Трофим, Теодор, Нил, Николай, Макар, Константин, Игорь, Егор, Давид, Георгий, Гавриил, Алексей и Мария.

Что еще отмечают 2 октября: