Какой праздник 23 февраля в Украине и мире: запреты, традиции, народные приметы

23 февраля православные христиане чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, одного из самых почитаемых отцов Церкви первых веков христианства. Также сегодня Мясопустное воскресенье, после которого наступает Масленица и Великий пост, который продлится до Пасхи. До конца года остается 311 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сегодня еще праздники в мире, что можно и нельзя делать в этот день, кто празднует именины и какие традиции и народные приметы в день святого Поликарпа.

Церковный праздник 23 февраля: день святого Поликарпа

Святитель Поликарп Смирнский, родившийся около 80 года в Малой Азии, рано осиротел и был воспитан благочестивой вдовой Каллистой по указанию Ангела. После смерти воспитательницы, раздал имущество и посвятил себя служению больным и немощным. Епископ Смирнский Вукол, заметив его благочестие, рукоположил Поликарпа в диакона и пресвитера, поручив проповеди.

Поликарп был близок к апостолу Иоанну Богослову, сопровождая его в путешествиях. Святитель Вукол перед смертью поставил Поликарпа своим преемником на Смирнской кафедре. Во время епископской хиротонии ему явился Господь Иисус Христос. Святитель ревностно руководил паствой, пользуясь любовью духовенства, особенно святого Игнатия Богоносца.

Во время правления императора Марка Аврелия, во время гонений на христиан, Поликарпа разыскивали как "отца всех христиан". По настоянию паствы он скрывался в селении. Встретив воинов, пришедших за ним, святой приказал их накормить, а сам предался молитве, готовясь к мученичеству.

На суде, непоколебимо исповедуя Христа, Поликарп был приговорен к сожжению. Палачи хотели прибить его к столбу, но он спокойно им пообещал, что не сойдет с костра, и его только связали веревкой. Однако пламя окружило святого - не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. Пораженные, язычники потребовали его смерти от меча. Когда святому Поликарпу нанесли рану, из нее, согласно писанию, вытекло так много крови, что она погасила пламя. После этого тело священномученика сожгли. Христиане Смирны благоговейно погребли честные останки священномученика.

Также в этот день чтят память святого Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана - отшельников сирийских, и преподобного Александра - монаха и игумена обители "Неусыпных".

Что сегодня нельзя делать

Этот день нельзя начинать с грусти. Иначе она останется с вами на весь год.

Также сегодня нельзя гулять свадьбу.

Нельзя проводить этот день дома в одиночестве, иначе, согласно древним народным поверьям, до лета никто к вам в гости не придет.

Кроме того, поскольку сегодня Мясопустное воскресенье, не сосредотачивайтесь только на "проводах мяса" как на обжорстве, помня, что главное - духовная подготовка к посту.

Избегайте громких развлечений и чрезмерного веселья, вместо этого создайте атмосферу спокойствия и размышлений.

Не допускайте ссор, гнева и раздражения, стремясь к миру и примирению с ближними.

Не пренебрегайте молитвой и посещением храма, отдавая предпочтение духовным делам над бытовой суетой.

Традиции и приметы 23 февраля

По народным наблюдениям, если погода в этот день ненастная, можно ожидать дождь в ближайшие дни. Если в этот день мороз и солнце, то весна будет ранней. Если сегодня днем будет облачно и ветрено - следует ждать позднего потепления.

Также есть несколько примет о птицах. Например, если сорока лезет под крышу, скоро стоит ждать метель. Если птицы строят гнезда на солнечной стороне деревьев и домов, прогнозируется холодное лето, и наоборот.

У кого именины 23 февраля

День ангела 23 февраля празднуют Иван, Антонин, Моисей и Александр. Их можно поздравить следующими словами:

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от всего злого и наполняет твою жизнь светом и добром!

Солнышко, поздравляю с Днем твоего ангела! Пусть каждый твой день будет полон тепла, любви, улыбок и хороших новостей. Пусть ангел-хранитель бережет тебя!

Поздравляю тебя с твоим особенным днем - Днем ангела! Пусть сегодня и всегда тебя окружает только добро, радость, здоровье и любовь близких.

Какие праздники и памятные даты 23 февраля в мире

23 февраля отмечается Всемирный день стерилизации (кастрации) домашних животных (World Spay Day). Это важная инициатива, направленная на повышение осведомленности о преимуществах стерилизации для здоровья животных и уменьшение количества бездомных животных в мире.

Также сегодня отмечаются и другие международные праздники. Вот некоторые из них:

День дизельного двигателя. Сегодня неофициально чествуют изобретение Рудольфа Дизеля и важную роль дизельных двигателей в различных отраслях промышленности и техники.

День игры в теннис. Неофициальный праздник, посвященный популяризации тенниса, здорового образа жизни и объединению любителей этого вида спорта.

День грибов. Неофициальный праздник, особенно популярный в США, отмечающий ценность грибов как продукта питания и поддерживающий грибную индустрию.

День компьютера. Неофициальный, но популярный во многих странах праздник, который чествует вклад компьютеров в современный мир и благодарит специалистов IT-индустрии.

Подчеркнем, что 23 февраля так называемый День защитника Отечества празднуют только в Таджикистане, Кыргызстане и государствах-агрессорах России и Беларуси. В Украине этот праздник уже давно отменен, а Днем защитников и защитниц Украины является 14 октября.