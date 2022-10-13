В Украине увеличили штрафы для водителей: что изменилось
В Украине ужесточили наказание за манипуляцию с номерными знаками на автомобилях. Народные депутаты приняли соответствующий законопроект, и теперь документ отправлен на подпись президенту.
Какая ответственность теперь ждет водителей-нарушителей и за что именно - читайте в материале ниже.
В Кодекс Украины об административных нарушениях была добавлена отдельная статья 121-3 о нарушениях требований законодательства об использовании
номерных знаков транспортных средств. Теперь в законопроекте №7365, принятом Радой, указывается более суровая административная ответственность за манипуляции с ними.
О каких нарушениях идет речь:
- за езду на авто без номерного знака,
- езду с чужими номерными знаками,
- если номерной знак установлен неправильно или под углом, закрыт, перевернут, покрыт грязью, не подсвечен, за использование 3D номерных знаков, если они покрыты светоотражающими пленками и лаками, прозрачными наклейками, закрывающими один или несколько символов.
Какие штрафы
Вышеуказанные нарушения грозят водителям штрафами в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
То есть нарушителю придется заплатить 850 гривен.
Наказание за использование спецномеров
Также, согласно ч.2 ст. 121-3 КУоАП, установлена админответственность за неправомерное использование номеров:
- Вооруженных Сил Украины,
- Национальной гвардии,
- полиции,
- пограничников,
- ГСЧС,
- и иных силовых структур.
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, во время военного положения и российской полномасштабной войны на дорогах страны украинцы пытаются предоставлять максимальное преимущество такому транспорту, чем и пользуются отдельные недобросовестные водители.
Теперь за такие поступки нарушителя оштрафуют на 1700 гривен, а если водитель будет пойман за это повторно, то сумма увеличивается уже до 3400 гривен, причем с лишением водительских прав на срок от 3 месяцев до полугода.
Напомним, что в "Дію" уже вернулись штрафы за нарушение правил дорожного движения.
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