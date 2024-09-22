Что и как нужно есть, чтобы быть счастливым: ответ эксперта из Гарварда

Существует много диет для вашего здоровья, но есть ли какой-то особый способ питания, чтобы повысить или сохранить счастье?
На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущего эксперта по счастью Артура Брукса CNBC.
По словам Брукса, также являющегося инструктором курса Гарвардского университета об управлении счастьем, употребление пищи в целом активирует участки мозга, отвечающие за чувство удовольствия.
"Но чтобы стимуляция всей этой системы вышла за рамки простого удовольствия и стала источником счастья, нам нужно его испытать", - добавил он.
Брукс глубоко погрузился в разные исследования, чтобы собрать элементы того, что он называет "диетой высочайшего счастья". И он обнаружил, что удовольствие от еды зависит не от того, что вы едите, а от того, как вы едите.
Одним из факторов счастья, связанных с пищей, выделяемым Бруксом, является важность трапезы с другими людьми.
Согласно исследованиям, проведенным в Азии, еда в компании и незабываемые впечатления во время еды связаны с увеличением счастья.
Меняйте продукты, которые вы едите, особенно потребляйте больше белков и здоровых жиров, чем углеводов
Читайте также, эти семь "вредных" продуктов оказываются совсем не таковыми.
Раньше мы писали о продукте №1, от которого нужно держаться как можно дальше.