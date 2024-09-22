Что и как нужно есть, чтобы быть счастливым: ответ эксперта из Гарварда

В чем заключается питание для счастья

По словам Брукса, также являющегося инструктором курса Гарвардского университета об управлении счастьем, употребление пищи в целом активирует участки мозга, отвечающие за чувство удовольствия.

"Но чтобы стимуляция всей этой системы вышла за рамки простого удовольствия и стала источником счастья, нам нужно его испытать", - добавил он.

Брукс глубоко погрузился в разные исследования, чтобы собрать элементы того, что он называет "диетой высочайшего счастья". И он обнаружил, что удовольствие от еды зависит не от того, что вы едите, а от того, как вы едите.

Одним из факторов счастья, связанных с пищей, выделяемым Бруксом, является важность трапезы с другими людьми.

Согласно исследованиям, проведенным в Азии, еда в компании и незабываемые впечатления во время еды связаны с увеличением счастья.

Советы для счастливого питания

Меняйте продукты, которые вы едите, особенно потребляйте больше белков и здоровых жиров, чем углеводов