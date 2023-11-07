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Какой 7 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен

Вторник 07 ноября 2023 06:00
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Какой 7 ноября праздник: что строго нельзя делать, а что - необходимо, почему день опасен Фото: Какой церковный праздник 7 ноября (Getty Images)
Автор: Styler

7 ноября в Украине по новому церковному календарю отмечают день памяти мученика Феодота.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции 7 ноября

Верующие считают, что мученик Феодот является покровителем женского рукоделия. У многих женщин в этот день принято заниматься вышиванием и ткачеством. В народе Феодота называют "ледостав", потому что в этот день водоемы начинает покрывать лед. Раньше по льду на воде в Федотов день гадали на погоду.

Этот день считался началом зимы, так как на реках образовывался лед. Мужчины выходили к рекам в поисках мест для рыбалки. Более того, замерзание рек и озер обещало не только хорошую рыбалку, но и путешествия.

Приметы на день Феодота

  • Гололедица на Федота - такая погода продержится достаточно долго.
  • Обильные снегопады - весной будет сильное половодье.
  • Снег ложится на влажную землю - рожь хорошо уродит.
  • Если женщина беременна, то в этот день ей следует быть особенно дружелюбной и ласковой, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье - тогда ребенок будет здоров и счастлив.
  • Все то, о чем в этот день думает беременная, по приметам, переносится на ребенка.
  • Галочки кричат беспокойно - на следующий день стоит ожидать снегопад.

Что нельзя делать сегодня

Отгоняйте в этот день плохие мысли, особенно если носите под сердцем ребенка. Все, о чем в этот день думает беременная - переносится на младенца. Помыслы должны быть чистыми и добрыми.

Женщине, ожидающей рождения младенца, не стоит лениться и проводить весь день в постели. Если беременная женщина будет много спать и лениться, ребенок будет таким же ленивым.

У кого сегодня день ангела

Не забудьте поздравить с именинами Елизавету, Кирилла, Александра, Алексея, Богдана, Валерия, Василия, Георгия, Григория, Николая, Павла и Федора.

Ранее мы писали, что появился церковный календарь на 2024 год.

Читайте также, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

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