Яке 7 листопада свято: що суворо не можна робити, а що необхідно, чому день небезпечний

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції 7 листопада

Віруючі вважають, що мученик Феодот є покровителем жіночого рукоділля. У багатьох жінок цього дня прийнято займатися вишиванням та ткацтвом. У народі Феодота називають "льодостав", бо в цей день водоймища починає покривати лід. Раніше по льоду на воді у Федотів день гадали на погоду.

Цей день вважався початком зими, оскільки на річках утворювався лід. Чоловіки виходили до річок у пошуках місць для риболовлі. Понад те, замерзання річок і озер обіцяло як хорошу рибалку, а й подорожі.

Прикмети на день Феодота

Ожеледиця на Федота - така погода протримається досить довго.

Рясні снігопади - навесні буде сильна повінь.

Сніг лягає на вологу землю - жито добре вродить.

Якщо жінка вагітна, то в цей день їй слід бути особливо дружелюбною та ласкавою, проводити час у молитві та роздумах про своє здоров'я - тоді дитина буде здоровою та щасливою.

Все те, про що у цей день думає вагітна, за прикметами, переноситься на дитину.

Галочки кричать неспокійно – наступного дня варто очікувати снігопад.

Що не можна робити сьогодні

Відганяйте цього дня погані думки, особливо якщо носите під серцем дитину. Все, про що у цей день думає вагітна - переноситься на немовля. Помисли мають бути чистими та добрими.

Жінці, яка чекає на народження немовляти, не варто лінуватися і проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка багато спатиме і лінуватиметься, дитина буде такою ж лінивою.

У кого сьогодні день ангела

Не забудьте привітати з іменинами Єлизавету, Кирила, Олександра, Олексія, Богдана, Валерія, Василя, Георгія, Григорія, Миколу, Павла та Федора.