У казино і з особливим режимом контролю: як Янукович відзначив 70-річчя

Президент України Віктор Янукович 9-го липня святкував своє 70-річчя. Свято проводилося в одному із закритих під захід казино. На ювілей Янукович запросив топ-чиновників російської Держдуми. Як проходило святкування дня народження четвертого президента України – читайте нижче.

Як повідомляють джерела видання "ГОРДОН", урочисте дійство відбувалося в казино в Сочі. Серед знаменитих гостей були екс-президент і колишній прем'єр-міністр РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, колишній мер Сочі Анатолій Пахомов і губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Змусили робити тест на COVID-19", – додало джерело видання.

Він повідомив, що казино в цей день закрили для відвідувачів.

Нагадаємо, що Віктор Янукович був обраний президентом України у 2010 році. В лютому 2014-го після Революції гідності втік до Росії.

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