Казино в Будинку профспілок: у Мінкульті відреагували на скандал

У київському Будинку профспілок відкривають покерний клуб, хоча в адміністративній будівлі під час Революції Гідності розміщувався штаб протестувальників і тут при пожежі загинули люди. Інформація про плани орендодавців викликала резонанс в суспільстві, і в міністерстві культури та інформаційної політики вже відреагували на скандал.

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко зізнався у своєму Telegram, що був шокований новиною, а відомство вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України щодо ситуації.

Зазначимо, що згідно з розслідуванням журналістів, в підвалі будівлі готується до відкриття незаконне казино площею 1 тисяча квадратних метрів, замасковане під спортивний покерний клуб. До речі, попередні спроби відкрити в Будинку профспілок заклади громадського харчування через обурення українців зазнали фіаско. Зараз же, за словами представника Федерації профспілок, "змінилася політична ситуація"...

"Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно", - пише Ткаченко.

Міністр переконаний, що для "спортивного покеру" в київському Будинку профспілок - не місце.

Також він поінформував, що міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися в ситуації.

"У випадку, якщо факт буде доведено - МКІП робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів", - зазначає Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що директор музею Революції гідності пояснив, з чим пов'язані проблеми з будівництвом.