Директор музею Революції гідності пояснив, з чим пов'язані проблеми з будівництвом

Фото: проект Музею Революції гідності (maidanmuseum.org)

Кошти, які були виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні, отримав підрядник для закупівлі матеріалів. Проблеми з будівництвом пов’язані з арештом території, де відбуваються слідчі експерименти, а на час перерахування коштів підряднику не було про це відомо.

Про це заявив директор музею Революції гідності Ігор Пошивайло у коментарі hromadske.

За його словами, підрядник закупив необхідні матеріали для будівництва і мав чіткий план і графік робіт.

"20 лютого мав би бути збудований, відкритий меморіал, треба було закуповувати матеріали. Саме тому і була виплачена така сума. Виплата авансу - це стала практика, це не є злочином", - сказав Пошивайло, коментуючи звинувачення прокуратури у розкраданні коштів.

Він також наголосив, що підрядник точно закупив матеріали, а виділені кошти не зникли.

"В нас є звіти підрядника за закуплені матеріали. Ми самі бачили ті дерева, граніт. Гроші не зникли. Єдина перешкода - це арешт ділянки", - зазначив Пошивайло.

Директор музею додав, що наразі не отримав жодних звинувачень та не знає, в якому статусі його викликали на допит.

Нагадаємо, 19 листопада в Національному музеї Революції гідності правоохоронці провели обшуки.

Згодом у поліції пояснили, що слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта.