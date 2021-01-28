В Будинку профспілок відкриється казино: окремі VIP-зали та алкогольні вечірки

В Будинку профспілок відкривають покерний клуб (фото: РБК-Україна)

В Будинку профспілок у Києві, в якому згоріли люди під час Революції гідності, відкривають покерний клуб. Заклад буде займати величезну площу. Тут будуть окремі VIP-зали, ігрові автомати, алкогольні вечірки. Орендарів абсолютно не бентежить, що саме в 2014 році будівля була штабом протестувальників і тут гинули люди. Судячи з усього, вони налаштовані серйозно, договір оренди підписаний на 10 років.

Про це повідомляється в розслідуванні "Слідство. інфо" на YouTube-каналі.

Зазначимо, що у будівлі у 2018 році вже збиралася відкритися мережа фаст-фуду KFC, але після скандалу українців, заклад закрили. Така ж доля чекала і кафе "Каратель" і кав'ярню L'kafa.

Після цих інцидентів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади в цій будівлі - велика помилка.

Однак після невеликого затишшя орендарям будівлі прийшла "грандіозна ідея" - відкрити тут гігантський покерний клуб на 1000 квадратних метрів.

У закладі передбачаються окремі VIP - кабіни для солідних гравців, індивідуальне обслуговування, алкоголь і т. д.

В Будинку профспілок відкривають покерний клуб (Скріншот)

В Будинку профспілок приховують, що там буде саме покерний клуб

Представник покерного клубу розповів, що в закладі будуть робитися "ставки за кеш".

Як розповів представник Профспілок, зараз "змінилася політична ситуація", а громадське обурення KFC "замовили конкуренти з Макдональдса".

Як ми раніше писали, директор музею Революції гідності пояснив, з чим пов'язані проблеми з будівництвом.