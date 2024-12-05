"Говорю это как малоросс со стажем". Актер-воин дал важный совет украинским семьям

Чтобы воспитать поколение сознательных украинцев, которым будет не все равно на свою страну, нужно начать, прежде всего, с отказа от русского языка.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал украинский актер, спортсмен и военнослужащий, кавалер ордена "За мужество" III степени Владимир Ращук.

По его словам, одна из самых больших проблем состоит в том, что в детских садах и школах до сих пор есть учителя и воспитатели, которые говорят на русском.

“Они воспитывают думать на русском. Потому что эти люди уже никогда не начнут думать на украинском, а значит и ничему украинскому они не научат. Я вам говорю это как малоросс со стажем - я из Мариуполя и 35 лет думал и говорил по-русски", - сказал Владимир.

Но есть еще одна беда. Речь идет о родителях, которые говорят на русском дома.

“Люди не имеют своей идентификации. Для нас это сегодня очень важно. Сейчас я раздуваю эту проблему. А мне она болит! Считалось, что мы окраина, и нас не существует", - объяснил актер свое мнение.

"Поэтому рецепт один: если ты украинец - ты не знаешь русского языка", - дал совет украинским семьям актер-военный.

Ращук высказался о русском языке в Украине (фото предоставлено актером)

Также Ращук признался, что в тяжелые времена на фронте он с побратимами вдохновлялись, когда слушали уроки Ирины Фарион.

"Я мечтал, чтобы она была министром образования, потому что то, что она могла бы дать, это просто база", - сказал он.

Кто такой Владимир Ращук

Владимир родился в Мариуполе. В юности активно занимался спортом, получил первые разряды по водному поло и волейболу. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Увлекается музыкой, игрой на музыкальных инструментах - гитаре, фортепиано, ударных.

Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. С 2007 года служил в Национальном академическом драматическом театре Леси Украинки. Снялся в ряде фильмов и сериалов, в частности, в популярной картине "Черный ворон" и телепроекте "Отдел 44".

Владимир Ращук во время съемок в сериале "Пограничники" (фото предоставлено актером)

После полномасштабного вторжения России пошел на войну добровольцем. Стал командиром роты батальона "Свобода", весной освобождал от российских оккупантов Киевскую область. Впоследствии отправился на восток, где участвовал в боях на Бахмутском направлении. Участвовал в боях за Северодонецк. Награжден орденом "За мужество" III степени и "Стальным крестом" от Главнокомандующего ВСУ.