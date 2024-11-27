Не говорите лишнего. Что обещает астропрогноз на 27 ноября и почему нужно зажечь свечу

Прогноз астропогоды на 27 ноября

"Неблагоприятный период. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные дела. Воздерживайтесь от сексуальных развлечений. Не тратьте энергию зря. Большая вероятность воровства. Есть риск обманчиво переоценить собственные достижения", - предупредила Соловьева.

"Избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславия и гордыни.

Будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться и отвечать лестью в ответ. В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только по интуиции и симпатии", - добавила она.

В среду не реагируйте на тех, кто будет провоцировать вас на скандал. Можно разводиться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров, искать защиту.

Гороскоп на 27 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

27 ноября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Можно возвращаться к проектам и делам, которые вы начинали раньше. Также можно исправлять ошибки, искать потерянные вещи, собирать нужную информацию. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - объяснила астролог.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него или просто зажечь свечи. Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг", - добавила она.

Кроме этого, 27 ноября, с 01:14 до 21:40, Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства будет в разрушительном градусе Козерога.

"В Козероге этот градус несет пессимизм, душевный надлом, разрушение цели, утрату личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность, физическую силу, постоянство, стойкость, упорство. Этот градус дает все, кроме любви", - пояснила Соловьева.

"Высокоразвитым личностям он оказывает поддержку извне, медленную, но успешную карьеру, высокий социальный уровень и хорошее материальное положение. Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Венеры", - резюмировала она.