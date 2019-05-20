Кожен з нас президент: мережа бурхливо відреагувала на інавгурацію Зеленського

Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася сьогодні, 20 травня о 10:00. Володимир Зеленський пішки прийшов до ВР, обійшовши Маріїнський парк і зробивши зупинку на оглядовому майданчику. Користувачі мережі бурхливо відреагували на інавгурацію президента і його заяви під час вступної промови.

На трибуні Верховної Ради Володимир Зеленський приніс присягу народу України тримаючи руку на Конституції та Пересопницькому Євангелії. Після чого посвідчення президента Зеленському вручила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Далі Голова Конституційного суду Наталія Шапала вручила новообраному президентові України офіційні символи влади президента: прапор (штандарт) президента України, знак президента України, гербову печатку президента України та булаву президента України.

Інавгурація Зеленського сколихнула мережу (скрін відео: YouTube/Радіо Свобода)

Далі Володимир Зеленський тримав свою емоційну вступну промову:

"Дорогі українці, після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав, що Зеленський - президент. Тоді це прозвучало, як жарт... Виходить, що кожен з нас президент. Це не моя, це наша загальна перемога. Кожен з нас сьогодні поклав руку на Конституцію і кожен з нас приніс присягу народу України", - заявив Зеленський.

А головним завданням України Зеленський назвав припинення вогню на Донбасі. Після цього Верховна Рада встала і аплодувала стоячи.

"Я готовий втратити свою посаду заради того, щоб настав мир", - заявив Зеленський.

Інавгурація Зеленського сколихнула мережа (скрін відео: YouTube/Радіо Свобода)

Далі президент перейшов на російську мову, звертаючись до окупаційної влади, сказавши, що він вимагає повернути полонених і Крим.

Також Зеленський зажадав у Ради якомога швидше прийняти закон про зняття депутатської недоторканності, закон про покарання за незаконне збагачення, звільнити главу СБУ, генпрокурора та міністра оборони. Президент дав депутатам термін - два місяці.

Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Після чого голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про закриття урочистого засідання. Далі прозвучав гімн України.

Інавгурація Зеленського сколихнула мережа (скрін відео: YouTube/Радіо Свобода)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на заяви президента. Мережа повниться коментарями.

Дай Бог, щоб все, що обіцяв, у нього вийшло.

У всякому разі, не смикав за ніс людей, як Порошенко...

Зверніть увагу на обличчя Гройсмана, Яценюка і Клімкіна під час промови Зеленського!

Україна Вперед і тільки!

Цирк почався...

Супер! Браво, пане Президент!

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Нехай Бог благословить! Мудрості і терпіння і Божого благословіння! Ура!

Молодець, тримався як справжній президент. Так тримати!

Щиро вітаю всіх громадян України з вступом на посаду нового президента України Володимира Зеленського! Вперше президентом стала людина з народу, кланово-олігархічна система зламана.

Молодець! Це присяга українському народу! Ця присяга простої людини, дуже щира і від душі! Допомагай Господь тобі!

Дай Бог, щоб це було не шоу.

Інавгурація Зеленського сколихнула мережа (відео: YouTube/Радіо Свобода)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилися відео з репетиції інавгурації, яка пройшла 19 травня.