Це справжній феномен: Дмитро Комаров про саму приголомшливу сім'ї в Бразилії

Дмитро Комаров (Фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

"Світ навиворіт" знову здивує телеглядачів своєю розповіддю

Дмитро Комаров, телеведучий програми "Світ навиворіт", відвідав незвичайну сім'ю, яку знають у всій Бразилії. У цій родині народжуються справжні суперчемпіони і суперзірки футболу.

Живе ця сім'я в провінційному містечку на північному сході Бразилії. У Шитауна і Джуши 13 дітей – всі сини. Як розповів Комаров, він неодноразово зустрічав в Бразилії батьків, у яких по 6, 8 і 9 дітей. У цій країні багатодітні сім'ї – майже норма. Шитаун і Джуши дуже хотіли дівчинку, але кожен раз у них народжувалися хлопчики.

Дмитро Комаров з самою незвичайною родиною в Бразилії (Фото: Прес-служба)

Батько сімейства справжній фанат футболу, тому всім своїм дітям він дав імена на честь відомих футболістів. Два старших сина вже зовсім дорослі і живуть окремо, а решта 11 – справжня футбольна команда, де батько Шитаун – тренер.

"11 пацанів – це і є футбольна команда. Лікарі стверджують, що шанс появи 13 хлопчиків поспіль дуже малий – така ймовірність дорівнює одному до 8 тисяч. Це справжній феномен. Таких родин у світі дуже мало", - розповів телеведучий.

Дмитро Комаров показав, як живе сама відома родина в Бразилії (Фото: Прес-служба)

У середу, 9 жовтня, в ефірі телеканалу "1+1", о 22:45 вийде новий випуск програми "Світ навиворіт", у якому Дмитро Комаров покаже, як складно живе найпопулярніша сім'я в Бразилії і який сюрприз телеведучий приготував для цих хлопчиків.