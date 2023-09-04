ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Арбузы нужно есть с солью. Диетолог объяснила неожиданную выгоду от такого сочетания

Понедельник 04 сентября 2023 20:02
UA EN RU
Арбузы нужно есть с солью. Диетолог объяснила неожиданную выгоду от такого сочетания Что нужно знать о пользе арбузов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Светлана Фус

Арбузы богаты полезными минералами и витаминами, которые необходимы организму для полноценного функционирования. А для того, чтобы еще больше получить преимуществ от потребления этого продукта - его нужно посыпать солью.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.

Чем полезны арбузы

"Арбузы в течение всего года представлены на полках крупных супермаркетов. Но без сомнения, самые вкусные и полезные они в конце лета. Сочный и сладкий арбуз прекрасен сам по себе, но в сочетании с другими ингредиентами способен раскрыться совсем по-другому. К тому же плод арбуза содержит 92% воды, а следовательно, употребление его насыщает организм влагой и полезными витаминами, минералами и антиоксидантами", - пишет диетолог.

Красный цвет арбуза обеспечивает антиоксидант ликопен, который снижает риск развития рака и диабета.

"Если для вас это важный момент, выбирайте арбуз насыщенного красного цвета и с минимальным количеством косточек. И чем более спелый, тем лучше", - отмечает Фус.

Почему арбузы следует посыпать солью

Она также добавляет, что арбуз нормализует работу сердечно-сосудистой системы, ведь в его составе есть магний, калий, витамины А, В6, С и аминокислота цитруллин, которая способна снизить артериальное давление.

"Витамин С укрепляет иммунную систему и помогает организму усваивать железо, тогда как витамин А имеет решающее значение для здоровья кожи и глаз. Если съесть арбуз, посыпанный солью, получите не только новые гастрономические впечатления, но и пополните запас утраченных электролитов после тренировки", - говорит диетолог.

С чем лучше есть арбузы

Арбуз можно сочетать с другими продуктами без ущерба для здоровья, например мясом или сыром.

"Только следите за количеством употребленного. Арбуз богат фруктозой, которая перерабатывается в кишечнике образованием газов. Поэтому, если арбуза переесть, это приведет к неприятным ощущениям в желудочно-кишечном тракте. Не могу сказать точную норму арбуза в день, потому что надо оценивать питание с точки зрения всего рациона. Но моя общая рекомендация - не более 300 г фруктов в день", - объясняет Фус.

Людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и избыточным весом следует быть осторожными и не злоупотреблять арбузом.

"И надо развеять миф о нитратах в арбузах. Наш организм образует нитраты и они нужны для его нормального функционирования. Большую угрозу представляют нитраты, которые превращаются в организме в нитриты. Чтобы это произошло, человеку нужно съесть действительно большое количество арбуза", - говорит диетолог.

Раньше мы писали о том, что Светлана Фус назвала витамин, который полезен здоровью сердца.

Читайте также о том, что лучше - здоровое питание или диета.

Читайте РБК-Украина в Google News
диетолог кавун Советы диетолога