Арбузы нужно есть с солью. Диетолог объяснила неожиданную выгоду от такого сочетания

Арбузы богаты полезными минералами и витаминами, которые необходимы организму для полноценного функционирования. А для того, чтобы еще больше получить преимуществ от потребления этого продукта - его нужно посыпать солью.

Чем полезны арбузы

"Арбузы в течение всего года представлены на полках крупных супермаркетов. Но без сомнения, самые вкусные и полезные они в конце лета. Сочный и сладкий арбуз прекрасен сам по себе, но в сочетании с другими ингредиентами способен раскрыться совсем по-другому. К тому же плод арбуза содержит 92% воды, а следовательно, употребление его насыщает организм влагой и полезными витаминами, минералами и антиоксидантами", - пишет диетолог.

Красный цвет арбуза обеспечивает антиоксидант ликопен, который снижает риск развития рака и диабета.

"Если для вас это важный момент, выбирайте арбуз насыщенного красного цвета и с минимальным количеством косточек. И чем более спелый, тем лучше", - отмечает Фус.

Почему арбузы следует посыпать солью

Она также добавляет, что арбуз нормализует работу сердечно-сосудистой системы, ведь в его составе есть магний, калий, витамины А, В6, С и аминокислота цитруллин, которая способна снизить артериальное давление.

"Витамин С укрепляет иммунную систему и помогает организму усваивать железо, тогда как витамин А имеет решающее значение для здоровья кожи и глаз. Если съесть арбуз, посыпанный солью, получите не только новые гастрономические впечатления, но и пополните запас утраченных электролитов после тренировки", - говорит диетолог.

С чем лучше есть арбузы

Арбуз можно сочетать с другими продуктами без ущерба для здоровья, например мясом или сыром.

"Только следите за количеством употребленного. Арбуз богат фруктозой, которая перерабатывается в кишечнике образованием газов. Поэтому, если арбуза переесть, это приведет к неприятным ощущениям в желудочно-кишечном тракте. Не могу сказать точную норму арбуза в день, потому что надо оценивать питание с точки зрения всего рациона. Но моя общая рекомендация - не более 300 г фруктов в день", - объясняет Фус.

Людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и избыточным весом следует быть осторожными и не злоупотреблять арбузом.

"И надо развеять миф о нитратах в арбузах. Наш организм образует нитраты и они нужны для его нормального функционирования. Большую угрозу представляют нитраты, которые превращаются в организме в нитриты. Чтобы это произошло, человеку нужно съесть действительно большое количество арбуза", - говорит диетолог.