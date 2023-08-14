Здоровое питание или диета: эксперт объяснила, что лучше выбрать для похудения

Часто люди путают диету со здоровым питанием. Но это совершенно разные вещи, которые оказывают разное влияние на организм.

О том, что лучше - диета или здоровое питание, и какое между ними отличие, пишет диетолог Светлана Фус в Instagram .

Какая разница между правильным питанием и диетой

"Вы знаете, что правильное питание и диета - это не одно и тоже, что разница между ними значительна. В первую очередь отличие в том, что диета, в большинстве случаев, временное явление. Например, человек решил скорректировать фигуру и садится на диету. Но поскольку эти ограничения в питании на короткий срок, то, в конце концов, вес вернется к тому, каким был раньше. А правильное питание - это полное и бессрочное изменение в рационе", - объясняет Фус.

Соответственно, если соблюдать здоровое питание, то оно даст стабильный результат и вес не будет возвращаться.

Второе отличие заключается в некорректном использовании терминов "диета" и "правильное питание". Чтобы не было путаницы, нужно знать, что диета - питание для лечения какого-нибудь заболевания.

"Тогда из рациона исключаются продукты, которые провоцируют обострения и добавляются продукты, полезные для лечения. Пятый стол, четвертый стол и т. д. Слышали такие фразы? Вот это диета", - отмечает диетолог.

Правильное питание - это рацион, построенный так, чтобы организм получал все необходимые нутриенты в нужном количестве. Белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Запретных продуктов нет. Есть только здравая логика и личный выбор.

"Говорят: мы - то, что мы едим. Чистая правда. Продукты, которые мы выбираем и их качество, могут приводить к проблемам со здоровьем и способствовать развитию заболеваний. Или наоборот - увеличить наши шансы быть здоровыми", - говорит эксперт.

Почему люди не могут похудеть

"Этот вопрос я слышу довольно часто от людей, которые считают, что ведут здоровый образ жизни, занимаются фитнесом, плавают, ходят в тренажерный зал и т. п. И еще они едят низкокалорийную пищу, заменяют гамбургеры на салат, сладости на фруктовый коктейль, даже специально ищут суперпродукты, едят меньше и ограничивают себя в еде. ⁣⁣Но вес не только остается, но иногда и прибавляется понемногу", - говорит диетолог.

Причин такого состояния может быть много. Это и гормональные проблемы, и неподходящие тренировки, и неправильный режим питания, и недостаточный объем еды.

"Но есть еще одна причина неудачных попыток нормализовать свой вес - регулярное употребление продуктов, которые обычно считаются здоровыми, но, на самом деле, могут преподносить неприятные сюрпризы", - говорит Фус.

Не каждый здоровый продукт может быть полезным и приносить желаемый результат. На таких продуктах часто написаны "light", "fit" и "slim".

"Примеров можно привести много: протеиновые и энергетические батончики, готовые завтраки, модные изотонические освежающие напитки, энерготоники и многие другие. Они найдутся в наше время в любом продуктовом магазине", - добавляет диетолог.

Питание для достижения адекватного веса не должно содержать "диетические изобретения", модные закуски и некоторые готовые продукты, которые иногда только названием предназначены для того, чтобы помочь похудеть.

В первую очередь необходимо выбирать натуральные и необработанные продукты, знать свою меру и быть более осведомленными о правильном питании.

Фус советует не злоупотреблять фруктами, отказаться от обезжиренных йогуртов и избегать промышленных продуктов версии lightlight, предназначенных для похудения.