Кавуни треба їсти із сіллю. Дієтолог пояснила несподівану вигоду від такого поєднання

Кавуни багаті на корисні мінерали та вітаміни, які необхідні організму для повноцінного функціонування. А щоб ще більше отримати переваг від споживання цього продукту - його треба посипати сіллю.

Чим корисні кавуни

"Кавуни протягом всього року представлені на полицях великих супермаркетів. Але без сумніву, найсмачніші та найкорисніші вони наприкінці літа. Соковитий та солодкий кавун чудовий сам по собі, але у поєднанні з іншими інгредієнтами здатен розкритися зовсім по-іншому. До того ж плід кавуна містить 92% води, а отже вживання його насичує організм вологою та корисними вітамінами, мінералами та антиоксидантами", - пише дієтолог.

Червоним кольором кавун забезпечує антиоксидант лікопен, який знижує ризик розвитку раку та діабету.

"Якщо для вас це важливий момент, обирайте кавун насиченого червоного кольору та з мінімальною кількістю кісточок. І чим стигліший, тим краще", - наголошує Фус.

Чому кавуни варто посипати сіллю

Вона також додає, що кавун нормалізує роботу серцево-судинної системи, адже у його складі є магній, калій, вітаміни А, В6, С та амінокислота цитрулін, яка здатна знизити артеріальний тиск.

"Вітамін С зміцнює імунну систему та допомагає організму засвоювати залізо, тоді як вітамін А має вирішальне значення для здоров’я шкіри та очей. Якщо з’їсти кавун, посипаний сіллю, отримаєте не тільки нові гастрономічні враження, а ще й поповните запас втрачених електролітів після тренування", - каже дієтолог.

З чим найкраще їсти кавуни

Кавун можна поєднувати з іншими продуктами без шкоди для здоров’я, наприклад, з м’ясом чи сиром.

"Лише слідкуйте за кількістю вжитого. Кавун багатий фруктозою, яка переробляється у кишківнику утворенням газів. Тому, якщо кавуна переїсти, це призведе до неприємних відчуттів у шлунково-кишковому тракті. Не можу сказати точну норму кавуна в день, бо треба оцінювати харчування з точки зору всього раціону. Але моя загальна рекомендація - не більше 300 г фруктів у день", - пояснює Фус

Людям з інсулінорезистентністю, цукровим діабетом та надлишковою вагою треба бути обережними і не зловживати кавуном.

"І треба розвіяти міф щодо нітратів у кавунах. Наш організм утворює нітрати і вони потрібні для його нормального функціонування. Більшу загрозу становлять нітрати, які перетворюються в організмі на нітрити. Щоб це сталося, людині потрібно з’їсти дійсно велику кількість кавуна", - говорить дієтолог.