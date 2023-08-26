Диетолог Фус назвала витамин, который очень важен для здоровья сердца

Любой дисбаланс оказывает негативное влияние на наш организм. Это касается и витаминов - их дефицит вызывает тяжелые нарушения. Одним из ключевых для здоровья сердца и нормального состояния крови является витамин К.

О том, почему его дефицит очень опасен и какие продукты могут обогатить им организм, рассказала диетолог Светлана Фус в Facebook .

Что нужно знать о витамине К

"Витамин К играет в организме важную роль - способствует свертыванию крови - коагуляции. Без него невозможно образование кровяных сгустков, предотвращающих кровотечение. Отсюда, собственно, и появилась в названии витамина буква К (от Koagulation - свертывание). Витамин К необходим для образования протромбина - важного для коагуляции крови компонента, который производится печенью человека", - объясняет эксперт.

Помимо участия в обеспечении нормального свертывания крови, витамин К поддерживает здоровую работу почек.

"Доказано, что этот витамин активно влияет на обмен веществ в костной и соединительной тканях, способствует усвоению кальция в костях. Достаточное количество витамина К в организме является профилактикой остеопороза - заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. А это особенно важно для женщин в менопаузе", - отмечает Фус.

Она также отмечает, что витамин К влияет на состояние сосудов и сердца, что препятствует отложению кальция в сосудах и на атеросклеротических бляшках. А это снижает риск сердечных заболеваний, инсульта и инфаркта.

Где больше всего содержится витамина К (фото: facebook.com/svetlanafus)

Где искать витамин К

Витамин К имеет две формы: К1 и К2. Первая - витамин К1 (филлохинон) поступает в организм с продуктами. Он содержится во многих растениях и является одним из продуктов фотосинтеза. Лидерами по содержанию являются:

петрушка

шпинат

зеленые листовые виды салата

брокколи

зеленые виды капусты

киви

морковь

помидор

перец

Также он есть и животного происхождения - содержится в печени и молочных продуктах.

Вторая форма - витамин К2 (менахинон) синтезируется в толстом кишечнике особыми бактериями.

"Благодаря нормальной работе микроорганизмов и правильному питанию в организме человека поддерживается достаточное количество витаминов К1 и К2. Это когда речь идет о правильном, то есть сбалансированном питании и нормальном состоянии микрофлоры", - говорит диетолог.

Дефицит этого витамина встречается не так уж редко. Особенно среди людей, даже летом не употребляющих достаточно овощей и фруктов, и тех, кто питается однообразно или преимущественно фаст-фудом, сидит на ограничительных диетах.

"Ухудшается усвоение витамина из-за проблем с ЖКТ, вредных привычек, а также из-за стресса и переутомления. Но есть и те, кому надо следить, чтобы витамина К не было слишком много в питании. Это люди, которые принимают прямые антикоагулянты, призванные минимизировать риск образование тромбов", - отмечает Фус.

В этом случае нужно получить рекомендации врача по употреблению количества зелени и других продуктов, содержащих этот витамин.

В сутки взрослому человеку достаточно употреблять всего 100-120 мкг витамина. Проверить его нехватку помогут лабораторные анализы.