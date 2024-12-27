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Катя Осадчая на редком фото показалась с 22-летним сыном

Пятница 27 декабря 2024 12:15
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Катя Осадчая на редком фото показалась с 22-летним сыном Катя Осадчая со старшим сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая Катя Осадчая впервые за долгое время показала, как выглядит ее 22-летний сын Илья.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, старший сын телеведущей приехал на новогодние праздники из США, где он учится, в Украину.

Звезда опубликовала фото, на котором позирует Илья и его младшие братья Даниил и Иван. Рядом также сидят их мама и бабушка.

"Все ребята в сборе. Счастливая мама и мама", - написала Екатерина.

Катя Осадчая на редком фото показалась с 22-летним сыном

Катя Осадчая с семьей (скриншот)

Напомним, сына Иллю Катя Осадчая родила в браке с депутатом Олегом Полищуком, который длился с 2001 по 2004 год.

Парень учится в Мэрилендском университете (США) на IT-специалиста, куда уехал после окончания школы.

Дома сын ведущей бывает не так часто, всего несколько раз в год.

Кроме Ильи, телеведущая также имеет двух сыновей от Юрия Горбунова - 7-летнего Ивана и 2-летнего Даниила.

Катя Осадчая на редком фото показалась с 22-летним сыном

Катя Осадчая с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, ранее Осадчая замиловала атмосферным рождественским видео с Горбуновым и детьми.

Также она поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми.

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