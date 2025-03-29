Как выглядит самый модный оттенок джинсов на весну-2025: пример от Кати Осадчей

Какой образ выбрала Осадчая

На днях телеведущая продемонстрировала стильный образ с джинсовой юбкой мини и короткой курткой темно-синего оттенка raw denim с контрастной строчкой.



Осадчая показала самый модный оттенок джинсов (фото: instagram.com/kosadcha)

Она выбрала короткую юбку с накладными карманами и молнией спереди, а также куртку с контрастными пуговицами и большими карманами.



Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Стильный лук Осадчая дополнила белыми гольфом-водолазкой, носками и удобными кроссовками, сыграв таким образом на контрасте.



Стильный лук от Кати Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Самый модный оттенок весны 2025

Как известно, весной 2025 в трендах образы total denim - то есть луки, полностью составленные из денима: это могут быть джинсы, куртки, рубашки, шорты и даже джинсовые платья. А самым модным оттенком считается темно-синий, индиго или, как его еще называют, "сырой" деним.

Raw denim ("сырой деним") - это ткань, которая не подвергалась предварительной обработке или стирке после производства. Она сохраняет свой первоначальный вид, текстуру и цвет, и только в процессе носки принимает свой уникальный вид, постепенно меняясь под воздействием времени, погодных условий и образа жизни владельца.

Raw denim обычно очень жесткий и плотный на ощупь, особенно в первые недели носки. Это может привести к некоторому дискомфорту, но с течением времени джинсы становятся мягче и удобнее, принимая форму тела.



Катя Осадчая показала образ из денима на весну 2025 (фото: instagram.com/kosadcha)

С чем носить raw denim в 2025

С футболками и худи

Одним из самых простых и комфортных способов носить raw denim - это сочетать его с базовой футболкой или худи. Такие вещи, как правило, контрастируют с жесткостью raw denim и создают стильный, расслабленный образ. Лучше всего выбирать футболки простого кроя, без ярких принтов, чтобы не перегружать образ.

С рубашками

Raw denim отлично смотрится с рубашками - особенно с классическими, льняными или джинсовыми. Если выбрать рубашку в клетку или однотонную, можно создать интересный контраст между плотной текстурой джинсов и легкостью рубашки.

С пиджаками

Для более элегантного образа можно сочетать raw denim с пиджаками. Лучше выбирать пиджаки, которые не слишком формальны, чтобы сохранить баланс между стилями. Пиджак в мужском стиле или oversize будет выглядеть стильно и современно.

С куртками и кожаными изделиями

Для создания образа в стиле casual или рок-стиля подойдут кожаные куртки, бомберы или джинсовые куртки. Такой ансамбль подчеркнет грубоватую текстуру raw denim и придаст образу брутальности.

Вас также может заинтересовать