Катя Осадчая - об избиении мужчины в ТЦК: "У меня нет слов и слез"

Реакция Кати Осадчей на избиение мужчины в ТЦК

По словам телеведущей, она несколько дней не могла решиться написать об ужасном инциденте с мужчиной, который произошел во Львовской области.

"Вы наверняка слышали о том, как представители ТЦК задержали мужчину, привезли в военкомат и шесть дней пытали - избивали и морили голодом, заставляя подписать согласие иди на фронт", - написала звезда в своем блоге.

По мнению Кати Осадчей, даже если мужчина не хочет идти служить или пытается сбежать, это не дает никому права его пытать.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Я уже больше года, в каждом кабинете в Украине, за границей, во всех возможных медиа и во всем мире рассказываю об ужасах гражданского плена, о том, что это противоречит женевским конвенциям, что россия забирает гражданских и уже полтора года держит без судов и следствий в подвалах и СИЗО, рассказываю, что гражданских должны отпустить немедленно, и в этот момент мои соотечественники берут в плен своих и пытают по всем привычкам бешеного соседа", - делится звезда.

Телеведущая надеется, что Государственное бюро расследований выполнит свою работу и все виновные в этой истории будут за решеткой.

Завершила она свой пост обращением к украинцам.

"Давайте не превращаться в й.р. В любом смысле. Я очень хочу, чтобы сработала мышечная память наших душ, и мы вспомнили, какими мы все были первые месяцы полномасштабного вторжения, когда враг был один, когда не ссорились между собой, когда все были одним целым, - обратилась к согражданам Осадча.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Мнения пользователей разделились

Большинство пользователей Instagram в комментариях под постом Кати поддержали ее, но нашлись и те, кто не разделяет точку зрения телеведущей.