Катя Осадчая с обнаженной грудью взбудоражила воображение фанов (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Катя Осадчая заселфилась топлесс

Так, звезда разместила в своих соцсетях провокационное фото, на котором, судя по всему, запечатлена только что из душа.

На нем телеведущая позирует перед зеркалом в ванной топлес, прикрывая грудь рукой.

Катя Осадча снялась топлесс (фото: instagram.com/kosadcha)

"Намазала на лицо и волосы все, что было в шкафу. Есть какой-то суперэкспресс-метод для восстановления? У меня только сон пока", - подписала она снимок.

В общем, поклонники Кати, видимо, не ожидали увидеть на странице у нее такое фото, ведь она редко публикует подобные снимки.

А вот свою бьюти-рутину Осадчая показывает фанатам регулярно. В частности, лицо без мейкапа.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)