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Катя Осадчая с обнаженной грудью взбудоражила воображение фанов (фото)

Вторник 06 февраля 2024 09:50
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Катя Осадчая с обнаженной грудью взбудоражила воображение фанов (фото) Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Катя Осадчая решила порадовать поклонников обнаженным селфи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Катя Осадчая заселфилась топлесс

Так, звезда разместила в своих соцсетях провокационное фото, на котором, судя по всему, запечатлена только что из душа.

На нем телеведущая позирует перед зеркалом в ванной топлес, прикрывая грудь рукой.

Катя Осадчая с обнаженной грудью взбудоражила воображение фанов (фото)

Катя Осадча снялась топлесс (фото: instagram.com/kosadcha)

"Намазала на лицо и волосы все, что было в шкафу. Есть какой-то суперэкспресс-метод для восстановления? У меня только сон пока", - подписала она снимок.

В общем, поклонники Кати, видимо, не ожидали увидеть на странице у нее такое фото, ведь она редко публикует подобные снимки.

А вот свою бьюти-рутину Осадчая показывает фанатам регулярно. В частности, лицо без мейкапа.

Катя Осадчая с обнаженной грудью взбудоражила воображение фанов (фото)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее звезда "Квартала 95" рассказала, как избавилась от лишних кило.

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