Катя Осадчая с обнаженной грудью взбудоражила воображение фанов (фото)
Украинская телеведущая Катя Осадчая решила порадовать поклонников обнаженным селфи.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Катя Осадчая заселфилась топлесс
Так, звезда разместила в своих соцсетях провокационное фото, на котором, судя по всему, запечатлена только что из душа.
На нем телеведущая позирует перед зеркалом в ванной топлес, прикрывая грудь рукой.
Катя Осадча снялась топлесс (фото: instagram.com/kosadcha)
"Намазала на лицо и волосы все, что было в шкафу. Есть какой-то суперэкспресс-метод для восстановления? У меня только сон пока", - подписала она снимок.
В общем, поклонники Кати, видимо, не ожидали увидеть на странице у нее такое фото, ведь она редко публикует подобные снимки.
А вот свою бьюти-рутину Осадчая показывает фанатам регулярно. В частности, лицо без мейкапа.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее звезда "Квартала 95" рассказала, как избавилась от лишних кило.
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