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Катя Осадча з оголеними грудьми розбурхала уяву фанів (фото)

Вівторок 06 лютого 2024 09:50
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Катя Осадча з оголеними грудьми розбурхала уяву фанів (фото) Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Катя Осадча вирішила потішити прихильників оголеним селфі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Катя Осадча заселфилася топлес

Так, зірка розмістила у своїх соцмережах провокаційне фото, на якому, судячи з усього, зображена щойно з душу.

На ньому телеведуча позує перед дзеркалом у ванній топлес, прикриваючи груди рукою.

Катя Осадча з оголеними грудьми розбурхала уяву фанів (фото)

Катя Осадча знялася топлес (фото: instagram.com/kosadcha)

"Намазала на обличчя й волосся все, що було в шафі. Є якийсь суперекспрес-метод для відновлення? У мене тільки сон поки", - підписала вона знімок.

Загалом, шанувальники Каті, мабуть, не очікували побачити на сторінці у неї таке фото, адже вона рідко публікує подібні знімки.

А ось свою бьюті-рутину Осадча показує фанам регулярно. Зокрема, обличчя без мейкапу.

Катя Осадча з оголеними грудьми розбурхала уяву фанів (фото)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше зірка "Кварталу 95" розповіла, як позбулася зайвих кіло. Спорт ні при чому.

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