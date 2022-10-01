Пытали и бросали "на подвал": учителя рассказали, как россияне уничтожали украинское образование в Харьковской области

После освобождения выяснились факты издевательств над учителями и уничтожение украинского образования. Также в области нашли массовые могилы и пыточные.

Во время оккупации российские военные вместе с коллаборантами массово уничтожали учебники и символику. Местные учителя смогли часть книг спрятать и спасти.

В августе представители российских оккупационных властей разыскали Лилию Сироус, администратора школы № 3 в Балаклее, и вручили ей список из более чем 2200 учебников, художественных книг, школьных методик, подлежащих конфискации и последующей утилизации. В частности, это все книги, которые связанные с Украиной.

Лилии Сироус приказали уничтожить тысячи украинских учебников, но она их спрятала (BBC News Украина)

Также россияне преследовали учителей и бросали их в тюрьму "самых активных".

Директора Ивановского лицея Лидию Тильную вывезли и пытали, заставляли становиться на колени. Женщину 5 суток держали в застенке без еды и воды.

Учительница рассказала об издевательствах российских военных в Харьковской области (скрин)

Захватчики больше всего хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по российским программам. Они обещали педагогам должности и высокие зарплаты (70-80 тысяч рублей в месяц (более 1100 долларов) за русификацию украинских детей.

Однако согласившиеся впоследствии работали за еду. Другие учителя говорят, что они украинцы и знали, что их освободят.

Некоторые родители под давлением оккупантов согласились отдать детей в российскую школу.

В начале сентября ВСУ освободили Харьковскую область. Сейчас учителя со слезами на глазах показывают спасенные ими книги и флаги. Педагоги говорят, что Россия готовит такой же сценарий для тех территорий, где проходят так называемые референдумы.

К тому же женщина теперь с гордостью показывает спасенные ею два украинских флага: меньшее - из собственного кабинета, больший - из флагштока школы.