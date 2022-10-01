Пытали и бросали "на подвал": учителя рассказали, как россияне уничтожали украинское образование в Харьковской области

Российские военные во время оккупации Харьковской области уничтожали все украинское, в частности и сферу образования. Учителей пытали и заставляли русифицировать детей.
Об этом пишет BBC Украина.
После освобождения выяснились факты издевательств над учителями и уничтожение украинского образования. Также в области нашли массовые могилы и пыточные.
Во время оккупации российские военные вместе с коллаборантами массово уничтожали учебники и символику. Местные учителя смогли часть книг спрятать и спасти.
В августе представители российских оккупационных властей разыскали Лилию Сироус, администратора школы № 3 в Балаклее, и вручили ей список из более чем 2200 учебников, художественных книг, школьных методик, подлежащих конфискации и последующей утилизации. В частности, это все книги, которые связанные с Украиной.
Также россияне преследовали учителей и бросали их в тюрьму "самых активных".
Директора Ивановского лицея Лидию Тильную вывезли и пытали, заставляли становиться на колени. Женщину 5 суток держали в застенке без еды и воды.
Захватчики больше всего хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по российским программам. Они обещали педагогам должности и высокие зарплаты (70-80 тысяч рублей в месяц (более 1100 долларов) за русификацию украинских детей.
Однако согласившиеся впоследствии работали за еду. Другие учителя говорят, что они украинцы и знали, что их освободят.
Некоторые родители под давлением оккупантов согласились отдать детей в российскую школу.
В начале сентября ВСУ освободили Харьковскую область. Сейчас учителя со слезами на глазах показывают спасенные ими книги и флаги. Педагоги говорят, что Россия готовит такой же сценарий для тех территорий, где проходят так называемые референдумы.
К тому же женщина теперь с гордостью показывает спасенные ею два украинских флага: меньшее - из собственного кабинета, больший - из флагштока школы.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе в школах первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".
Также мы писали, что украинка после окончания школы получила долларовую премию.