Екатерина Кухар снялась в очень красивой фотосессии со своими студентами

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше об этом перформансе от экс-судьи "Танцев со звездами".

Что известно о новой фотосессии Кухар

Екатерина приняла участие в проекте известного фэшнфотографа Ростислава Арно (из AGAPOV and ARNO) вместе со своими студентами Киевского государственного профессионального хореографического колледжа Валерием Ховановым, Златой Лосевой и Софией Жереб накануне премьеры легендарной классики комедийно-балетного жанра "Коппелія" в Национальной опере Украины.

Студенты хореографического колледжа, которых учит Кухар (фото: Ростислав Арно)

В основе этой балетной постановки, украшающей главные театры мира с 1870 года, история любви с любовным треугольником, страстными интригами и счастливым концом. Главный герой - легкомысленный Франц, влюбленный в крестьянку Сванильду, но в то же время он заглядывается и на других хорошеньких девушек… Однажды его привлекает невероятно красивая незнакомка Коппелия, которую он видел только в окне. По иронии судьбы Коппелия оказывается механической куклой, созданной изобретательным мастером Коппелиусом. Такая жизненная метафора.

Злата Лосева (фото: Ростислав Арно)

София Жереб (фото: Ростислав Арно)

Валерий Хованов (фото: Ростислав Арно)

Арно перенес любовный треугольник из "Коппелії" в современный контекст. Герои показали, какой могла быть невеста Сванильда и ее конкурентка, кукла Коппелия, в современной интерпретации и изысканных платьях от Екатерины Рутман.

"Эта съемка в балетном колледже стала для меня чем-то большим, чем просто фотосессией - это попытка передать дух балета через объектив камеры. Моя главная цель - показать не только техническое совершенство танцоров, но и их душевную глубину, изысканность и напряженную красоту, которую они вкладывают в каждое движение", - комментирует Арно.

Актеры балета "Коппелія" (фото: Ростислав Арно)

Кухар в свою очередь отмечает "магию "Коппелії".

"Этот спектакль дарит положительные эмоции и глубокое эстетическое наслаждение от балетного искусства", - говорит прима.

Екатерина Кухар в новой фотосессии со своими студентами (фото: Ростислав Арно)

Также звезда добавляет: для нее эта постановка имеет особое значение, ведь когда-то она вернула ее к сценической жизни, после сложной аварии и долгого восстановления.

Помимо этого, уверяет Екатерина, детям постановка дарит сценические крылья, веру, вдохновение и мотивацию почувствовать себя настоящими артистами на главной театральной сцене страны - особенно в этот сложный военный период.

"Артист проявляет себя полнее всего в целостном спектакле. Например, Валерий Хованов раскрылся как готовый премьер, за которым уже сейчас охотятся ведущие национальные театры Украины. Я смотрю на солистов постановки - и у меня за их танец возникает чувство гордости, у нас чрезвычайно талантливое, хорошее и сознательное поколение. Они не только технически достойно исполняют свои партии, но и наполняют их внутренним содержанием, излучая настоящую эстетику и даря зрителям хорошее настроение и искренние эмоции", - резюмирует она.

Екатерина Кухар и ее студенты (фото: Ростислав Арно)