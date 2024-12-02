Катерина Кухар знялася у дуже красивій фотосесії зі своїми студентами

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про цей перформанс від екс-судді "Танців з зірками".

Що відомо про нову фотосесію Кухар

Катерина взяла участь у проекті відомого фешнфотографа Ростислава Арно (з AGAPOV and ARNO) разом зі своїми студентами Київського державного фахового хореографічного коледжу Валерієм Ховановим, Златою Лосєвою та Софією Жереб напередодні прем’єри легендарної класики комедійно-балетного жанру "Коппелія" в Національній опері України.

Студенти хореографічного коледжу, яких навчає Кухар (фото: Ростислав Арно)

В основі цієї балетної постановки, яка прикрашає головні театри світу з 1870 року, історія кохання, із любовним трикутником, пристрасними інтригами та щасливим кінцем. Головний герой - легковажний Франц, закоханий у селянку Сванільду, але водночас він задивляється й на інших гарненьких дівчат… Одного дня його захоплює неймовірно красива незнайомка Коппелія, яку він бачив лише у вікні. За іронією долі Коппелія виявляється механічною лялькою, яку створив винахідливий майстер Коппеліус. Така життєва метафора.

Злата Лосєва (фото: Ростислав Арно)

Софія Жереб (фото: Ростислав Арно)

Валерій Хованов (фото: Ростислав Арно)

Арно переніс любовний трикутник з "Коппелії" у сучасний контекст. Герої показали, якою могла б бути наречена Сванільда та її конкурентка, лялька Коппелія, у сучасній інтерпретації та вишуканих сукнях від Катерини Рутман.

"Ця зйомка в балетному коледжі стала для мене чимось більшим ніж просто фотосесією - це спроба передати дух балету через об’єктив камери. Моя головна мета - показати не лише технічну досконалість танцюристів, а й їхню душевну глибину, вишуканість і напружену красу, яку вони вкладають у кожен рух", - коментує Арно.

Актори балету "Коппелія" (фото: Ростислав Арно)

Кухар в свою чергу відзначає "магію "Коппелії".

"Ця вистава дарує позитивні емоції та глибоку естетичну насолоду від балетного мистецтва", - говорить прима.

Катерина Кухар у новій фотосесії зі ссвоїми студентами (фото: Ростислав Арно)

Також зірка додає: для неї ця постановка має особливе значення, адже колись саме вона повернула її до сценічного життя, після складної аварії та довгого відновлення.

Натомість, запевняє Катерина, дітям постановка дарує сценічні крила, віру, натхнення та мотивацію відчути себе справжніми артистами на головній театральній сцені країни - особливо у цей складний воєнний період.

"Артист проявляє себе найповніше в цілісній виставі. Наприклад, Валерій Хованов розкрився як готовий прем’єр, за яким уже зараз полюють провідні національні театри України. Я дивлюсь на солістів постановки - й в мене за їх танець є відчуття гордості, у нас надзвичайно талановите, гарне й свідоме покоління. Вони не лише технічно гідно виконують свої партії, але й наповнюють їх внутрішнім змістом, випромінюючи справжню естетику та даруючи глядачам гарний настрій і щирі емоції", - резюмує вона.

Катерина Кухар і її студенти (фото: Ростислав Арно)